彭啟明：端午連假很炎熱 關注典型梅雨鋒發展

2019-06-03 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



預期今天白天鋒面接近，也要留意可能午後雷陣雨發展。本報資料照片 分享 facebook

天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天的天氣和昨天很類似，鋒面就在台灣北部海面上，台灣位於鋒面前緣的暖區內，西南風也略強，今天西半部從南到北，以及東半部的台東，要留意西南風下，可能會有地形上的類似焚風現象，中午高溫要留意，仍有機會出現像昨天在台北、高雄、台東出現36度的高溫，其他各地也有機會到32-34度，中午前後相當炎熱。

中央氣象局說，今天西南風沉降影響，台東地區，台北市盆地，高雄市近山區為黃色燈號(36度以上)。

他說，但要留意是降雨，由於西南風和鋒面的強度還是有些差別，可能略有不同，預期今天白天鋒面接近，北海岸有些雲系接近，已經有些降雨，也要留意可能午後雷陣雨發展，預期和昨天還是有點不同，今天各地山區，北部山區包含到宜蘭，除了午後，其他時間也有陣雨發展機會，尤其中南部海陸風和西南風的交會，發展的對流降雨，晴時多雲偶陣雨會是今天的寫照。

他說，周二開始，鋒面逐漸減弱遠離，太平洋高壓也將逐漸增強，台灣附近轉為偏南風，各地明顯又更為回暖，將轉為明顯夏季的天氣類型，各地高溫炎熱，午後有局部陣雨發展，很明顯是台灣典型的夏季天氣型態，預期天氣持續到周六日，也就是端午假期很炎熱，要留意可能有午後雷陣雨發展，聽到雷聲請入室內。

「這周的轉變，不代表台灣的梅雨已經結束」，他說，目前在印度洋的環流發展來看，西南季風已經逐漸穩固，太平洋高壓也開始逐步登場，從幾個發展條件來看，越來越有典型梅雨鋒面的態勢，時間點可能位於周日到下周這段期間，也就是端午假期後期到下周，有這樣的發展趨勢，不過這類的天氣勢力平衡，差一點就差很多，就趨勢上來看，台灣北方的浙江有很高的機會，台灣位於這邊緣，是否和這一波很接近，仍有待未來幾天的發展，目前仍有一定的變動性，仍需多留意。