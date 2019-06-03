午後注意劇烈天氣 吳德榮：周日梅雨季第五道鋒面逼近

2019-06-03 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局說，今天西南風沉降影響，台東地區，台北市盆地，高雄市近山區為黃色燈號(36度以上)。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天滯留鋒，仍在北部海面徘徊，鋒面帶上的中尺度對流系統，不致直接影響。

他說，但台灣在不穩定的暖氣團內，西南風遇地形及清晨陸風的的輻合舉升作用，帶來零星、局部的陣雨機率；午後熱力的舉升作用，則會帶來局部性陣雨或雷雨，主要在山區、並有擴展至部分鄰近平地的機率；應注意氣象局發布的特報及劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間大雨)的影響。

他說，白天不降雨時，天氣很悶熱，今天北部氣溫約24至36度、中部23至34度、南部24至36度、東部23至36度。

吳德榮表示，周三至周六滯留鋒北移，台灣天氣熱、紫外線強；不穩定度稍降，西南風遇地形及陸風的的輻合舉升作用減弱，清晨降雨機率大幅降低；但午後熱力的舉升作用，仍有局部陣雨或雷雨的機率，大部分在山區及少部分鄰近平地。