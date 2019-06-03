這七個有科學認證的習慣 讓你健康不怕老

2019-06-03 07:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



多吃蔬果能維持健康，但隨著時間流逝，年齡增長，受傷和慢性疾病風險增加，光靠飲食不足以維持健康。美國《預防》雜誌發表研究，有七件經科學證實的習慣，融入日常中，它能幫助維持健康狀態。

1.維持活動

積極活動不僅有助於預防慢性病。隨著年齡增長，它也可以降低嚴重受傷的機率。

「力量、平衡和靈活性鍛鍊是預防跌倒的關鍵，而跌倒是健康一大威脅。」加州老年病學家Scott Kaiser博士說。經常鍛鍊也可以提高智力， 一項神經病學研究發現，當久坐不動的成年人每周進行三次45分鐘的運動，為期六個月時，他們的執行功能（專注和製定計畫的能力）年輕九歲。

2.優先考慮蛋白質

上超市買東西，覺得愈來愈提不動，肌肉流失是衰老的一部分，但研究表明，攝取足夠的蛋白質，可避免肌肉流失，甚至增加肌肉。

一天該攝取多少蛋白質？最近的研究結果顯示，65歲以上的成年人每公斤體重需要1至1.2克蛋白質來支持肌肉健康。確保在每餐中添加瘦肉蛋白質來源，如魚，家禽或豆類。

3.定期檢查

別等到生病才去看醫師。定期健康檢查可以及早揪出疾病並處理，諸如高血壓和糖尿病問題，隨著年齡提高風險。你和醫師也可以討論是否需要做額外的檢查，例如骨質疏鬆症或癌症篩檢。另外，別忘了政府提供的免費疫苗，它能保護你遠離流感或帶狀疱疹威脅。

4.建立美好人際關係

與朋友見面喝咖啡、上各種才藝課，與兒孫輩交流。「把精力投注在有意義的關係上，對老年人的健康與生活質量有很大的影響。」Kaiser博士說

5.足夠睡眠

如果你發現隨著年齡增加，一年比一年難以入睡，那麼你並不孤單。根據美國密西根大學健康老齡化國家民意調查顯示，近一半的老年人表示他們經常難以入睡。在國內也是相同情況。

睡眠不佳會有什麼問題？美國睡眠醫學會報告說，睡眠不足的人更容易感到沮喪，難以聚焦、不容易記住各種訊息，白天感到困倦，夜間更容易摔倒。

6.騰出減壓時間

壓力緊張不但會讓人心情不佳，據人類神經學研究顯示，它還可能使身體增加炎症反應，從而加速衰老、生病。多數疾病與慢性壓力有關，根據一項神經學研究，壓力荷爾蒙如皮質醇會對記憶力產生負面影響，並在40歲起引起腦萎縮。

如何尋求放鬆的方法？即使在時間緊迫的時候，也可利用一兩分鐘深呼吸；在日常生活找出充裕的時間進行瑜伽練習。在一項針對中年人的研究顯示，一周五天進行90分鐘的瑜伽練習，可以降低身體發炎和壓力荷爾蒙指數，同時減緩細胞衰老的速度。

7.正面看待老化