降雨洗去汙染物 今全台空品大致良好

2019-06-03 05:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



環保署空氣品質監測網預報，今天鋒面仍位於台灣北部海面，台灣位於鋒面前緣，天氣不穩定，各地皆有降雨發生的機會，有利於汙染物洗除，汙染物濃度將視降雨時間及強度而有所變化。

今天各地空氣品質，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。