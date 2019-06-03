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降雨洗去汙染物 今全台空品大致良好

2019-06-03 05:01聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

環保署空氣品質監測網預報，今天鋒面仍位於台灣北部海面，台灣位於鋒面前緣，天氣不穩定，各地皆有降雨發生的機會，有利於汙染物洗除，汙染物濃度將視降雨時間及強度而有所變化。

今天各地空氣品質，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

明天鋒面逐漸北抬，環境風場為西南至偏南風，僅迎風面的南部地區有局部短暫陣雨；中部以北為下風處，易累積汙染物；北部地區須留意午後光化反應作用使臭氧濃度偏高。雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級。

今天北部及馬祖空氣品質為普通等級。圖／取自空氣品質監測網
今天北部及馬祖空氣品質為普通等級。圖／取自空氣品質監測網
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空氣品質預報金門

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