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AI醫療時代 醫學工程雙專長夯

2019-06-02 23:40聯合報 記者章凱閎／台北報導

醫療產業進入ＡＩ時代，愈來愈多大學整合「醫學＋工程」學門，培育智慧醫療產業新兵。...
醫療產業進入ＡＩ時代，愈來愈多大學整合「醫學＋工程」學門，培育智慧醫療產業新兵。 圖／聯合報系資料照片
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達文西手臂問世、機器人也能讀懂病歷表，宣告醫療產業進入ＡＩ時代；生物醫學工程師、醫療設備技師、臨床工程師等新興職業出現。「醫學＋工程」人才漸成產業新趨勢，愈來愈多大學設立生醫工程相關系所，培育智慧醫療產業新兵。

國內大專校院目前有九個醫工科系，且愈來愈多。台大去年新設醫學工程系，主打醫學跨電機資訊及工程專業，鎖定智慧醫療人才培育，首年招生就衝到工學院第二志願。補教名師劉駿豪分析，這顯示科系的就業市場需求強烈，前景看好。

台大醫工系教授林啟萬說，現行醫療給付採「論人計酬」制，在台灣當醫生「錢景」已不如過往時代。但智慧醫療產業來臨，學生讀醫學，也不一定只能走向傳統臨床醫師，「只能像黑手，一對一服務」，可轉型經營醫療企業，擴大影響力。

陽明醫學系也規畫一○九學年度首創「醫師工程師組」，大一、大二不在陽明上課，直接到交大電機學院修電機、資工課程，結合兩校專長，未來畢業證書也將註明醫學學士、且具有理工與醫學「雙專長」。

陽明醫學系主任凌憬峯說，醫師工程師的崛起，主因是當代醫療需要大量先進技術應用，但多數醫師缺乏工程知能，工程師也不一定知道自己的發明可能帶來醫療進展等。現有不少醫院成立醫療研究團隊，大都要另聘一位工程師，「何不把這兩大才能集中在一個學生身上？」

義守大學生醫工程學系是南台灣首間醫工相關科系。義守大學校長陳振遠說，該校醫工系招生表現優異，主因是「畢業後出路好」，尤其台灣已是高齡化社會，銀髮族有長照需求，醫療器材產業會更蓬勃。

升學資訊平台「大學問」執行長魏佳卉說，ＡＩ成顯學，愈來愈多專業領域的發展，需借重科技專才，如ＦｉｎＴｅｃｈ（金融科技）是整合金融、資工專業，醫學工程相關科系則是智慧醫療產業人才庫。台灣以ＩＣＴ（資訊與通信科技）產業、臨床醫學為強項，雙方如何整合？是兩大產業未來發展重點。

醫師義守大學台大

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