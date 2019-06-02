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跨界風吹向醫界 陳階曉研發腦部導航機器人

2019-06-02 21:47聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

陽明醫科擬於一〇九年度首創「醫師工程師組」，宣示培育醫療跨域人才的決心。是醫師更是國內兩家生物科技公司創業人陳階曉認為，這個做法很好，「台灣的醫師很聰明，可惜以往我們被困在醫療行業中，要是能多看外面的世界就能有更多不同火花。」

陳階曉是中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任，被外界視為「創業勝利組」，分別在2012年共同創辦安盛生科（iXensor）、2014年成立鈦隼生物科技（Brain Navi）研發台灣首個腦部導航機器人。事實上，他並不是在零理工基礎的狀態下創業。

當上泌尿科醫師第三年，陳階曉常覺得腹腔鏡手術的機械不好用，想調整卻找不到人幫忙，「當年台灣只有醫材代理商，遇到問題只能向原廠反映。」但送出的意見屢次被原廠無視，陳階曉念頭一轉，乾脆自己來，2005年進入成大醫學工程研究所，一口氣取得碩、博士資格，就此開啟跨界之路。

陳階曉指出，不同時代的醫師需要懂的東西不一樣。了解工程相關知識，對臨床工作大有幫助，機器開刀勢必是未來趨勢，醫師不懂工程，只能廠商說什麼就做什麼，遇到特殊個案，發現機器不好用，恐就束手無策。

「不懂人工智慧AI的醫師，未來可能會被機器人俘虜。」陳階曉預測，未來醫院內越來越多治療講究標準流程，例如由AI協助醫師確診患者，AI透過大數據訓練，遇特例可能誤判，若不知道AI極限，就會任它指導，限於已知操作照著做。

陳階曉說，台灣醫學發展本來就很強，工程也有一定基礎，有企圖的醫師不少，但真的成為跨界醫師仍是少數。目前國內有一項計畫，甄選工程、醫學等領域人才，到史丹福大學參與醫療器材產品設計與商品化實務訓練。訓練約50成員有一半是醫師，各科別都有，從外科、放射腫瘤到小兒科醫師。

國內工程師醫師多半繼續在醫院工作，或兼職醫材公司顧問。陳階曉指出，應與民間投資者對新創團隊保持觀望態度有關，雖政府有很多補助計畫，但經費有限，仍需大公司資助。「跨界不能只為賺錢，擁有不同角度看待同一件事才是價值所在，跨界就是趨勢，一定會有越來越多這樣的醫師。」

中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任陳階曉，被外界視為「創業勝利組」，分別在201...
中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任陳階曉，被外界視為「創業勝利組」，分別在2012年共同創辦安盛生科（iXensor）、2014年成立鈦隼生物科技（Brain Navi）。圖／陳階曉醫師提供
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總統蔡英文（左一）拜訪生醫園區，陳階曉醫師（左二）以鈦隼創辦人身份，作為業界代表...
總統蔡英文（左一）拜訪生醫園區，陳階曉醫師（左二）以鈦隼創辦人身份，作為業界代表介紹產品。圖／陳階曉醫師提供
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鈦隼代表台灣去舊金山TechCrunch Disrupt發表，創辦人陳階曉醫師（右）也同行參與。圖／陳階曉醫師提供
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