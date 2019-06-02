陽明醫學系明年增「醫師工程師組」 大二前在交大修課

2019-06-02 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



陽明醫學系規劃在109學年度，首創「醫師工程師組」，設有10個名額，且大一、大二不在陽明上課，直接在交大電機學院修電機、資工課程，宣示培育跨界醫療人才的決心。

陽明醫學系在103年，曾首創醫學系B組，不同於一般醫學系生的6年學程，要讀7年，但多出來的一年用於在研究所修習碩士課程，聚焦生醫領域的研究等。換言之，學生可以7年取得醫學學士學位、外加一個跨領域碩士學位，出路也不限於當醫師，也能當科學家。

陽明醫學系系主任凌憬峯表示，109年起，醫學系B組將正式改名「醫師科學家組」，此外，也會新增第3組別「醫師工程師組」，設有10個名額，最大亮點在於大一、大二不在陽明上課，而是到交大電機學院研讀電機、資工學程。

凌憬峯說，新學制鎖定二類理工人才，大一、大二先到交大電機學院修電機、資訊相關課程，培育工程核心能力，大三回歸陽明醫學系，接續三、四年級的課程，以及五、六年級的臨床實習課程。6年畢業後，畢業證書將註明醫學學士、具有理工與醫學「雙專長」。