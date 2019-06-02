深信吃鳳梨改善飛蚊症 50歲婦引發胃炎狂吐

2019-06-02 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



輔大醫院胃腸肝膽科醫師曾亮瑋說，雖然吃鳳梨有許多好處，但各類食物本就應該均衡飲食、定時定量。圖／輔大醫院提供 分享 facebook 日前國內最新研究指出，吃鳳梨可改善眼睛的飛蚊症，沒想到一名年約50歲婦人深信不疑，多吃鳳梨，竟引發胃炎，夜裡嘔吐好幾次。輔大醫院胃腸肝膽科醫師曾亮瑋說，各類食物應該採取均衡飲食、定時定量原則，不要因為聽信食物優點，就過量攝取，不只沒達到目的，反而造成腸胃不適。

曾亮瑋表示，從《本草綱目》記載開始，鳳梨有許多好處，含有幫助消化的鳳梨酵素（鳳梨蛋白酶），在料理上也用來軟化肉質，且鳳梨低卡路里，富含纖維質、多種維他命及微量礦物質，對於免疫系統發育神經保護都有作用，甚至具有抗發炎效果、抗氧化的作用。

不過，曾亮瑋說，各類食物類型本就應該均衡飲食、定時定量，不要因為聽到某些食物的傳聞，就過量攝取，不但沒有達到原本目的，還造成腸胃不適，或是引起慢性疾病控制不穩，應該與醫師或營養師諮詢，尋求適合自己的飲食方式與內容。