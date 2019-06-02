深信吃鳳梨改善飛蚊症 50歲婦引發胃炎狂吐
日前國內最新研究指出，吃鳳梨可改善眼睛的飛蚊症，沒想到一名年約50歲婦人深信不疑，多吃鳳梨，竟引發胃炎，夜裡嘔吐好幾次。輔大醫院胃腸肝膽科醫師曾亮瑋說，各類食物應該採取均衡飲食、定時定量原則，不要因為聽信食物優點，就過量攝取，不只沒達到目的，反而造成腸胃不適。
曾亮瑋表示，從《本草綱目》記載開始，鳳梨有許多好處，含有幫助消化的鳳梨酵素（鳳梨蛋白酶），在料理上也用來軟化肉質，且鳳梨低卡路里，富含纖維質、多種維他命及微量礦物質，對於免疫系統發育神經保護都有作用，甚至具有抗發炎效果、抗氧化的作用。
不過，曾亮瑋說，各類食物類型本就應該均衡飲食、定時定量，不要因為聽到某些食物的傳聞，就過量攝取，不但沒有達到原本目的，還造成腸胃不適，或是引起慢性疾病控制不穩，應該與醫師或營養師諮詢，尋求適合自己的飲食方式與內容。
輔大醫院眼科醫師蔡佳穎也說，對於鳳梨對飛蚊症的效果，仍持保留的立場，目前飛蚊症沒有什麼好的治療方法，重點是，不要漏掉眼睛潛藏的危險，例如視網膜裂孔，玻璃體出血，症狀一開始也會像飛蚊，建議民眾要定期檢查眼睛，若出現類似狀況，應儘速就醫為佳。
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