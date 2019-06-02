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端午連假天氣 氣象局一張圖讓你秒懂

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大腦與身體器官 生理時鐘獨立運作

2019-06-02 18:04台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

人體器官的生理時鐘是能獨立運作的！美國加州大學歐文分校科學家與西班牙巴塞隆納生物醫學研究所合作展開的研究，透過啟動老鼠的肝與皮膚的生理時鐘並進行分析，發現老鼠的肝與皮膚的生理時鐘，與大腦下視丘所主導的生理時鐘是分別獨立運作的。

根據《每日科學新聞》報導，該研究利用特別飼養的老鼠來研究與新陳代謝相關的器官的新陳代謝系統。科學家將老鼠整個生理時鐘系統全部打掉，再重新啟動肝或皮膚的生理時鐘系統。研究結果讓科學家相當驚訝，因為亮光對老鼠的肝與皮膚之影響比他們想像中大。相關研究有助人類調節生理時鐘，減少疾病發生。

舉肝的例子來說，肝能夠透過其他器官所提供的信號來感知亮光，只有在老鼠身處黑暗中時它才會停止運作。而即便其他器官的生理時鐘(包括大腦的中央時鐘)

都停止運作，它仍有辦法透過感知外界光線的變化持續依照生理運作，例如在吃飯時間消化食物或是將葡萄糖轉為能量。

根據《Medica Xpress》報導，在後續研究中，加州大學歐文分校科學家與西班牙巴塞隆納生物醫學研究所會再研究其他器官的生理時鐘，了解不同器官之間是如何進行訊息的傳遞。

由於現代人作息較不規律，人們的生理時鐘較容易被打亂，而這會導致憂鬱、過敏、早熟、癌症等等的問題。後續的相關研究或許能夠幫助人類調節生理時鐘，避免上述疾病的發生。

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