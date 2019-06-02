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端午連假天氣 氣象局一張圖讓你秒懂

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西南風沉降 台北市、台東縣明高溫恐逾36度

2019-06-02 17:18聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局發布高溫資訊，受西南風沉降影響，明日白天台北市盆地、台東縣地區為黃色燈號，恐出現36度以上高溫，請注意。

氣象局提醒，高溫時，應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自中央氣象局網站
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