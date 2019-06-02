國內首座實驗性「蟹道」 因陸蟹會迷航暫喊停

2019-06-02 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



為彌補道路開發對生態環境造成的衝擊，繼國道高速公路有保護紫斑蝶的「蝶道」設計，為避免墾丁陸蟹穿越馬路降海釋幼遭「路殺（車輛輾壓）」，墾管處去年請清大教授曾晴賢在台26線墾丁香蕉灣和砂島路段，實驗以帆布牆「陸蟹長城」加涵洞「天空步道」打造全國首座「蟹道」；墾管處事後評估，陸蟹恐因此「迷航」，極少穿越涵洞，考量繁衍重於路殺，決定暫時喊停，今夏仍以人力護蟹為主。

清大生命科學系教授曾晴賢是國內知名的「魚梯」專家，前年夏天由Keep walking 夢想計畫資助，帶團隊進駐陸蟹遭「路殺」嚴重滿州鄉港口村， 在道路兩側架設阻隔和導引雙用途的帆布牆，讓陸蟹穿越地下通道到海邊釋幼，因「路殺」大幅降低，公路總局去年請他 「 複製」到墾丁國家公園陸蟹兩大熱點的台26線香蕉灣和砂島路段，墾管處同時委託進行陸蟹生態廊道的研究調查。

曾睛賢團隊去年在墾丁香蕉灣至砂鳥路段設計的陸蟹生態廊道，堪稱升級版，不僅擴大路邊帆布牆的範圍，並在集水井和地下涵洞牆上釘上方便陸蟹通行的木條和粗纜繩、在垂直的溝壁置放方便攀爬的木條、長樹枝；團隊經長期觀察，認為是方便又有效的方法，但墾管處認為未能提出母蟹降海釋幼的分析數據，實地觀察不少抱卵陸蟹在帆布牆邊打轉、彷如「迷航」，極小使用涵洞。

「陸蟹媽媽被帆布牆擋住，『路殺』率下降是必然的，但若因此無法降海釋幼，對整個族群生態的影響更巨大！」墾管處副處長許亞儒說，綜合各界人士的意見和看法，發現帆布牆長達百公尺，多數陸蟹被擋後處於「迷航」狀態，未受導引走到遠處的地下涵洞，加上科學統計數據不足，今夏護蟹將取消設帆布牆的實驗計畫，以降海高峰期交管封路和人力搬運護蟹措施為主。