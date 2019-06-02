預防抗生素失效 研究：蔓越莓有效

2019-06-02 16:35 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



蔓越莓能預防抗生素失效！抗生素的濫用會導致超級細菌的產生，有些研究人員甚至警告，未來小小的感染都有可能造成死亡。於是魁北克省麥吉爾大學的研究人員與蒙特利爾的「全國科學研究所」（INRS）進行了合作探討蔓越莓對抗感染的潛力，發現蔓越莓能增加細菌對抗生素的反應強度。

根據《每日醫學新聞》報導，麥吉爾大學的研究團隊因為蔓越莓能夠治療尿道感染，於是著手對它進行研究。他們選擇了會造成泌尿道、肺炎、腸胃炎的細菌進行研究，其中包括奇異變形桿菌、銅綠假單胞菌和大腸埃希氏菌。

研究團隊將蔓越莓萃取物塗到細菌培養物上後發現，蔓越莓會使細菌對抗生素反應增加有兩種原因。首先，蔓越莓萃取物讓抗生素更容易穿透細菌的外膜；再者，蔓越莓萃取物能破壞細菌用來清除抗生素的結構。

根據《地球村空間》報導，一般來說，在實驗室中對細菌使用抗生素後過一段時間，細菌都會對抗生素產生抗體；但如果將蔓越莓萃取物與抗生素同時用上，抗體便不會產生。科學家對這樣的發現感到相當驚訝。

蔓越莓能夠產生這樣的影響是因為它含有原花青素，而原花青素有很多種，它們可能會彼此相互合作以製造這樣的結果。主導研究的教授娜塔莉表示，他們將持續進行研究，希望未來能夠減少抗生素使用的劑量並且避免細菌對抗生素產生抗體。

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