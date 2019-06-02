高雄新增6例登革熱個案 近3年新高

2019-06-02 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



衛福部疾病管制署公布高雄市三民區新增6例本土登革熱病例，為3女3男，年齡介於40多歲至70多歲，6人近期無出國史，陸續於5月27日至30日發病後就醫，經檢驗均確診感染登革病毒第四型，目前6人均住院防蚊隔離中，同住接觸者無疑似症狀。由於確診6名個案住家及活動地鄰近5月29日公布之鼎金里本土病例，且住家距離均在250公尺內，顯示此次登革熱疫情具有高度地緣相關性，衛生局已針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除及加強衛教當地民眾及醫療院所。

疾管署副署長莊人祥指出，高雄今年2月有一例登革熱個案，緊接著是上周一口氣出現7例，今年累計至今總共8例個案，由於前兩年國內同期登革熱個案數都掛0，因此今年至目前為止，登革熱個案數是近三年新高；最新出現的6例個案皆居住在高雄市三民區鼎金里及鼎西里，是人口較密集處，附近也有市場，因此防疫不容忽視。

為釐清防堵疫情蔓延，高雄市政府自5月30日起已啟動緊急防治工作，並於6月1日辦理「登革熱聯合大掃蕩」，動員400多名防疫人員及里鄰志工至個案居住地、活動地及周邊等共6個里別，執行高風險場域巡查及孳生源清除等防治工作，同時呼籲民眾配合政府各項防治措施，以降低社區病媒蚊密度，及疫情對健康的威脅。

統計今年截至目前國內累計8例本土登革熱病例，個案均居住高雄市；另有153例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例及越南32例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。