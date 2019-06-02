獨／打破「胸大是美」迷思 平胸手術近五年倍增
524同婚登記讓不少同性伴侶如願結婚，事實上，近幾年性別議題受到國內民眾討論，整形外科醫師也發現，想要「找回」不同的身體曲線，而進行「平胸」手術者，最近幾年也變多了，絕大多數都是從小就存在性別認同問題，認為自己的靈魂被錯置在女性的軀殼中，成年後進行平胸手術而找回另一個自己。
「近五年做平胸手術者，比以往增加二、三倍之多」，北市聯醫兼任整形外科醫師陳承謙指出，一年可以做到上百例平胸手術個案，幾乎都是因為性別認同問題而求醫，年紀最輕有剛滿18歲的學生，帶著父母一起來，這類患者不全然都是父母認同孩子的想法，而是從小就經過與父母的爭執與認知拉鋸，最後因為年滿18歲但未滿20歲，法律上進行整形手術仍須父母同意，因此由父母陪著求醫；也有不少因為父母不認同，而自行打工存錢，再來做平胸手術者。
陳承謙觀察發現，雖然自己執刀過的平胸手術，年齡分布從18至近50歲都有，但由於社會觀念改變，做平胸手術的民眾，仍以20至30歲的年輕族群為主，「由於認同問題，她們其實過的很辛苦」，尤其是家人對性別觀念若持有不同立場，更讓她們為難；現在的年輕族群較有自我主張，會趁機表達自我意見。
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