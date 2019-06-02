長期腰痠背痛困擾 縮胸手術G奶變C奶

2019-06-02 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



近幾年在中南部進行平胸手術的人口也增加二倍以上，中部開業整形外科醫師何格彰說，以往平胸手術不盛行，想要擁有平胸的女性，或透過特殊的胸衣將胸部束緊，造成視覺外觀上的「平胸」，但此類束胸衣長期穿下來，會讓胸部下垂變形，就像兩個垂下的布袋般，束胸脫下來之後的胸型相當難看，因此現在追求手術一勞永逸的民眾增加，由於此手術是將乳房組織、乳腺都切除，以後胸部不會再長出來，但也因切除乳腺，日後無法哺餵母乳。

愛美女性追求身材線條更美麗，有人穿塑身衣、隆乳，讓胸前看起來更有料，但卻有女性受到胸部太大的困擾，而選擇做縮乳手術，例如把G罩杯縮小成C罩杯。何格彰表示，有些人因為乳房過大，買不到合穿的內衣，甚至因胸大而長期有腰痠背痛、肩頸痠痛等困擾，乾脆做縮胸手術，讓身體線條更均衡，「卸下沈重負擔」。

儘管縮胸、平胸手術都是讓胸部「縮小」，但二者大不同。何格彰解釋，平胸手術是將乳腺切除、胸部組織取出，就像是「把包子餡全部掏出」只剩下皮而無料，未來胸部不會再「長大」，也失去哺乳功能；而縮胸手術只是將部分組織取出，仍有50%機會可以哺育母乳，且仍保留胸部線條。