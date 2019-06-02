親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

日職／王柏融連五打席安打 追平陽岱鋼兩項紀錄

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

「木星衝」要來了 南瀛天文台端午連假有遠鏡實地觀測

2019-06-02 14:50聯合報 記者謝進盛╱即時報導

進入6月天，最適合觀測太陽系最大行星的時刻，6月10日「木星衝」即至，台南市南瀛天文館搭配端午連假活動，本月8日周六夜間安排望遠鏡實地觀測以及木星衝專題講座，邀請天文迷一起觀星同樂。

南瀛天文館說，所謂「木星衝」，是指木星位置正好與地球、太陽排成一直線，也是木星可觀測的最佳時機。此時木星離地球最近、也最亮，整顆木星都被照亮且整晚可見，視星等達到-2.6等、視直徑46.0角秒，比夜空最亮的恆星─天狼星更加明亮(視星等-1.46等)。

而使用雙筒望遠鏡觀看，就可以看到木星旁邊有4個明顯亮點──有名的伽利略四衛星；而利用天文望遠鏡觀測，則能看見木星的特徵：在木星赤道的南北兩側可以看到非常顯眼的兩條暗帶，大紅斑則位於南側暗帶邊緣，因木星自轉一周大約10小時，所以每5、6小時就有機會看見大紅斑。

館方說，除「木星衝」，「土星衝」將在7月10日登場，屆時土星視星等達0.1等（約為織女星的亮度）、視直徑18.4角秒，利用天文望遠鏡還能看到明顯一圈帶狀的土星環。而今年6、7月，木星位於蛇夫座、土星位於人馬座，行星衝前後數周都能很容易觀測，喜愛追星的天文迷可別錯過。

「木星衝」要來了，南瀛天文台端午連假推遠鏡實地觀測，圖為透過行星攝影機拍攝的土星...
「木星衝」要來了，南瀛天文台端午連假推遠鏡實地觀測，圖為透過行星攝影機拍攝的土星與木星。圖/南瀛天文台提供
分享
「木星衝」要來了，南瀛天文台安排系列活動，圖為「木星衝」示意圖。圖/南瀛天文台提...
「木星衝」要來了，南瀛天文台安排系列活動，圖為「木星衝」示意圖。圖/南瀛天文台提供
分享

木星天文館太陽系
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

台北36.6度創今年入夏最熱！ 明天全台高溫上看35度

2019-06-02 14:40

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

2019-06-02 14:28

獨／打破「胸大是美」迷思 平胸手術近五年倍增

2019-06-02 15:03

眼皮眼周零缺點 完美打造無敵女神LOOK

2019-06-02 14:28

打造漸進生活美學 以圓融平衡空間菱角

2019-06-02 14:22

含汞血壓計濕度計 2021年起禁生產進出口

2019-06-02 15:23

高雄新增6例登革熱個案 近3年新高

2019-06-02 15:22

自行車日台灣比聯合國先行十多年 台版55有巧思

2019-06-02 15:18

長期腰痠背痛困擾 縮胸手術G奶變C奶

2019-06-02 15:02

由北到南12縣市大雨！ 明天天氣仍不穩定

2019-06-02 14:35

23歲發病以為一生與工作無緣 思覺失調仍能邁向新人生

2019-06-02 14:32

願景回響／收到人生第一份禮物 讓逆風少年變店長

2019-06-02 14:30

每台斤8萬元！ 阿里山高山特等春茶漲

2019-06-02 14:30

願景回響／立院的手繪書桌 藏著逆風少年的感謝

2019-06-02 14:28

「醫甲」出任務！ 整型外科醫師下鄉替老人家剪趾甲

2019-06-02 14:25

凍甲困擾 也常見於標靶治療患者

2019-06-02 14:23

上市場買菜被蚊咬 高雄爆7本土登革熱群聚

2019-06-02 14:00

好好吃／免烤箱慕斯 誘人好色

2019-06-02 13:39

愛肝達人站／平時就健檢 肝病不要來

2019-06-02 13:39

健康相談室／擦防曬乳 會維生素D不足嗎？

2019-06-02 13:39

無聲高血壓 誘發主動脈剝離

2019-06-02 13:39

再現6例登革熱病例 今年本土病例都在高雄

2019-06-02 13:32

嘉明湖山屋小學堂 建山難防護網

2019-06-02 13:29

登山安全加入日常教育 別當媽寶登山客

2019-06-02 13:29

台北市飆出36.6度高溫！ 台東大武36.1度居次

2019-06-02 13:09

寒性體質多病且易中暑 中醫師建議晨起吃片薑

2019-06-02 12:23

加油再等等！ 汽油3日起降5角、95無鉛29.8元

2019-06-02 12:16

普悠瑪案向日商求償遭打回票 林佳龍：將展開訴訟

2019-06-02 12:12

立法院這張海綿寶寶桌 背後有洋蔥

2019-06-02 11:14

鄭明典：垂直風切強 有煙囪雲發展跡象

2019-06-02 11:12

收到陌生人的關懷 他從逆風少年變店長

2019-06-02 11:08

騎單車姿勢不對 當心還沒練到健康先打折

2019-06-02 10:32

天氣好熱慎防中暑！ 大武恐飆36度高溫

2019-06-02 10:16

三熊友達號彩繪機滿2周年！6月底前「高雄-熊本」來回未稅7千有找

2019-06-02 09:38

媒合成效逾4億 未來科技突破獎即起報名

2019-06-02 09:33

未來一周天氣不穩定 今明兩天高溫上看34度

2019-06-02 08:52

鄭明典：今天強風軸對北台灣 午後對流若發展強度可觀

2019-06-02 07:36

退休女老師手痠就醫 竟成心衰竭險死

2019-06-02 07:35

吳德榮：滯留鋒徘徊北部海面 天氣不穩定

2019-06-02 07:13
看更多

熱門文章

退休女老師手痠就醫 竟成心衰竭險死

2019-06-02 07:35

一談戀愛就變女僕？為愛不悔的星座女TOP5

2019-06-02 09:00

叉尾雨燕基隆嶼上空集體交配 他拍下極珍貴影片

2019-06-02 07:52

殺破狼周運勢／雙子有機會脫單 巨蟹走出舒適圈

2019-06-02 00:00

吳德榮：滯留鋒徘徊北部海面 天氣不穩定

2019-06-02 07:13

合歡山公路交通中斷 工務段不眠不休今晚搶通

2019-06-01 19:39

防曬乳阻擋生成維生素D？ 醫：沒錯

2019-06-02 07:04

午後對流旺盛 16縣市豪雨大雨特報

2019-06-01 16:32

鄭明典：今天強風軸對北台灣 午後對流若發展強度可觀

2019-06-02 07:36

張鈞甯穿格紋洋裝氣質清新 夏季限定系列引人走進度假時光

2019-06-01 17:24

再現6例登革熱病例 今年本土病例都在高雄

2019-06-02 13:32

58歲女會計過勞？ 竟是二尖瓣逆流嚴重險喪命

2019-06-01 17:48

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

2019-06-02 14:28

明天油價降 中油汽、柴油減0.5元

2019-06-02 12:14

未來一周天氣不穩定 今明兩天高溫上看34度

2019-06-02 08:52

每日星座運勢／摩羯充滿活力的一天 愛情特別順利

2019-06-02 00:00

40歲以上韓粉看過來 醫：造勢太嗨有心臟停止風險

2019-06-01 17:34

願景／學習知識已落伍 DFC：未來人才關鍵在解決問題

2019-06-01 19:01

與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 11:28

無聲高血壓 誘發主動脈剝離

2019-06-02 13:39

鄭明典：垂直風切強 有煙囪雲發展跡象

2019-06-02 11:12

騎單車姿勢不對 當心還沒練到健康先打折

2019-06-02 10:32

鹼粽水用剩別再留！ 5歲童誤喝1口食道差點全毀

2019-06-01 16:18

台東明恐達36度以上 西半部仍要防午後大雨

2019-06-01 21:47

別以為不是你！ 30歲生活壓力大高血壓上門

2019-06-02 07:02

普悠瑪案向日商求償遭打回票 林佳龍：將展開訴訟

2019-06-02 12:12

【心情點滴】尼雅／縮時人生的男孩

2019-06-02 06:00

【女性臉譜】風茹草／海的女兒

2019-06-02 06:00

最便宜米其林「了凡」進駐桃機賣早餐！半雞雙人餐現省100元

2019-06-01 12:40

機場跑道發現綠蠵龜 海巡弟兄送返大海

2019-06-01 15:48

【親子之間】潘洛克／月亮來嘛

2019-06-02 06:00

上市場買菜被蚊咬 高雄爆7本土登革熱群聚

2019-06-02 14:00

獨家菜單還有「雞翅天婦羅」！日本「天丼てんや」6／10進駐微風北車

2019-06-01 16:29

台東近海發生規模3.9地震 最大震度4級

2019-06-01 16:38

加油再等等！ 汽油3日起降5角、95無鉛29.8元

2019-06-02 12:16

台北36.6度創今年入夏最熱！ 明天全台高溫上看35度

2019-06-02 14:40

影／《鐘樓怪人》20周年世界巡演 首站台北場爆滿

2019-06-01 17:53

寒性體質多病且易中暑 中醫師建議晨起吃片薑

2019-06-02 12:23

昆凌撞包也不怕 孫芸芸連續買兩咖 女星瘋迷「老花」包

2019-06-02 13:07

收到陌生人的關懷 他從逆風少年變店長

2019-06-02 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top