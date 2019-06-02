「木星衝」要來了 南瀛天文台端午連假有遠鏡實地觀測

2019-06-02 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



進入6月天，最適合觀測太陽系最大行星的時刻，6月10日「木星衝」即至，台南市南瀛天文館搭配端午連假活動，本月8日周六夜間安排望遠鏡實地觀測以及木星衝專題講座，邀請天文迷一起觀星同樂。

南瀛天文館說，所謂「木星衝」，是指木星位置正好與地球、太陽排成一直線，也是木星可觀測的最佳時機。此時木星離地球最近、也最亮，整顆木星都被照亮且整晚可見，視星等達到-2.6等、視直徑46.0角秒，比夜空最亮的恆星─天狼星更加明亮(視星等-1.46等)。

而使用雙筒望遠鏡觀看，就可以看到木星旁邊有4個明顯亮點──有名的伽利略四衛星；而利用天文望遠鏡觀測，則能看見木星的特徵：在木星赤道的南北兩側可以看到非常顯眼的兩條暗帶，大紅斑則位於南側暗帶邊緣，因木星自轉一周大約10小時，所以每5、6小時就有機會看見大紅斑。