23歲發病以為一生與工作無緣 思覺失調仍能邁向新人生

2019-06-02 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



思覺失調症患者要回歸社會正常工作生活相當困難，31歲的「小云」在庇護工場的協助下，恢復了就業的信心，如今即將從工廠「畢業」進入正式職場，讓她對未來的工作與生活充滿期待。

小云原本是一個普通的女孩，在高中跟大學時期都曾經打工，表現良好，畢業後第一份工作是在彩券行工作， 每天工作時間長達12個小時，讓她開始出現難以適應的情況，而辭職在家休養，23歲的時候突然發病，完全喪失工作的能力。

當時因為父母都要工作養家，沒有辦法照顧她，還好疼愛她的舅舅、舅媽把她接到台南養病，在醫師的協助下進入奇美醫院日間病房，開始學習回歸社會的第一步。

雖然曾經有工作的經驗，但是生病之後讓小云變得相當退縮，害怕與人群接觸，也無法承受壓力，在日間病房的照顧之下，讓她逐漸懂得照顧自己，藉由規律的服藥控制病情，發病後多年終於有了「我應該也能夠像一般人正常生活」的想法，在病房幫忙下，找到創義印務設計庇護工場。

工場裡由大姊姊帶著新手的她，學習使用各種影印機台，如何面對顧客、解決問題，顧客也能體諒這些身障同伴，鼓勵及稱讚他們，使得他們更有信心做好每件事情，一些熟客也會主動接觸他們，與他們聊天關心工作適應等，讓小云每天都期待能夠上班。

小云已經在創意義待了兩年多，明年就要明年從工場畢業，她覺得自己已經準備好了，下一步能夠到一般職場裡面從事行政助理的工作，目前每天都在學習電腦軟體及考相關證照，期盼一畢業馬上就能夠找到新的工作，身邊的親友也都祝福她，希望她能夠在停頓多年之後，繼續邁向人生的下一步。