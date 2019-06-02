每台斤8萬元！ 阿里山高山特等春茶漲

2019-06-02 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



阿里山春季高山茶競賽今天頒獎，共選出青心烏龍茶組、金萱茶組特等獎、冠軍及頭等、金質、優良等獎項，今年春茶前期因為乾旱、休眠時間長、養份夠，春雨後茶品質反而更好，但產量比往年略少，公告價格青心烏龍去年6萬，今年漲到每台斤8萬，金萱也從每台斤3萬漲到4萬元。

2019年大阿里山高山春季優良茶競賽，今天在梅山公園舉辦頒獎和展售會，青心烏龍、金萱特等獎，分別由好茶山茗茶邱瀞緯、上意茶園陳木生獲得。嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、梅山鄉農會總幹事黃世裕等人，都到場頒贈匾額給受獎者，並品嚐特等獎好茶，直誇「嘉義好茶真正讚！」

農委會茶改場研究員林金池說，今年春茶比賽前產量的確少約2成，後期春雨多，產量有補足，但雨水多，茶園管理技術就很重要，也影響品質。

黃世裕說，今年繳茶共有青心烏龍組855點，金萱組482點，由林金池及前魚池分場長郭寬福等人擔任評審，針對茶品以嚴謹、專業方式品評、討論，經評審團篩選，評選出特等、冠軍獎及各分級獎項。