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全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

每台斤8萬元！ 阿里山高山特等春茶漲

2019-06-02 14:30聯合報 記者卜敏正╱即時報導

阿里山春季高山茶競賽今天頒獎，共選出青心烏龍茶組、金萱茶組特等獎、冠軍及頭等、金質、優良等獎項，今年春茶前期因為乾旱、休眠時間長、養份夠，春雨後茶品質反而更好，但產量比往年略少，公告價格青心烏龍去年6萬，今年漲到每台斤8萬，金萱也從每台斤3萬漲到4萬元。

2019年大阿里山高山春季優良茶競賽，今天在梅山公園舉辦頒獎和展售會，青心烏龍、金萱特等獎，分別由好茶山茗茶邱瀞緯、上意茶園陳木生獲得。嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、梅山鄉農會總幹事黃世裕等人，都到場頒贈匾額給受獎者，並品嚐特等獎好茶，直誇「嘉義好茶真正讚！」

農委會茶改場研究員林金池說，今年春茶比賽前產量的確少約2成，後期春雨多，產量有補足，但雨水多，茶園管理技術就很重要，也影響品質。

黃世裕說，今年繳茶共有青心烏龍組855點，金萱組482點，由林金池及前魚池分場長郭寬福等人擔任評審，針對茶品以嚴謹、專業方式品評、討論，經評審團篩選，評選出特等、冠軍獎及各分級獎項。

他說，去年冬茶到今年春茶期間，因為少雨、休眠時間長、養份夠，春雨後茶品質反而好，但產量比往年略少，價格也上漲。日前公告售價，青心烏龍特等獎上漲到8萬元，金萱也上漲到4萬元。

2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，立委陳明文（右起）、嘉義縣長翁章梁...
2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，立委陳明文（右起）、嘉義縣長翁章梁品嚐特等獎好茶。記者卜敏正／攝影
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2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，嘉義縣長翁章梁品嚐特等獎好茶。記者...
2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，嘉義縣長翁章梁品嚐特等獎好茶。記者卜敏正／攝影
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2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，許多參賽者連拿多面獎牌。記者卜敏正...
2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，許多參賽者連拿多面獎牌。記者卜敏正／攝影
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2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，青心烏龍組由瑞里青農、好茶山茗茶邱...
2019年大阿里山高山春季優良茶競賽今天頒獎，青心烏龍組由瑞里青農、好茶山茗茶邱瀞緯（左三）獲得。記者卜敏正／攝影
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阿里山翁章梁農委會
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