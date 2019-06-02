全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

2019-06-02 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影 分享 facebook 中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨；今天宜蘭地區及台灣西半部山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石，溪流及河谷間活動注意溪水暴漲。