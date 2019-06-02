「醫甲」出任務！ 整型外科醫師下鄉替老人家剪趾甲

2019-06-02 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



開業整形外科診所多半協助愛美人士隆乳、整鼻或割雙眼皮，但這一間診所的整形外科醫師卻專精「醫甲」，還訓練健甲師開設醫甲館，館內服務從指甲治療到美甲沙龍都有，今年起更提出「健甲師出任務」計畫，走進偏鄉幫長輩義剪問題趾甲，告別凍甲的困擾。

嚴炯誥是整形外科專科醫師，過去曾在海軍總醫院、高雄長庚、馬偕醫院及振興醫院服務，後來自立門戶於台北天母開設美容醫學診所與醫甲館，不只提供醫美服務，也提供問題指甲治療，是醫甲專家。

嚴炯誥受訪表示，「凍甲」是甲溝炎的俗稱，也就是手指甲或腳趾甲嵌入甲溝，進而造成紅腫發炎問題，影響生活品質。而臨床治療常以拔甲作結，他執業至今也拔除許多指甲，但預防大於治療，「維持好的修剪方式及保養更重要。」

嚴炯誥說，正常指（趾）甲厚度應為0.05至1公釐，當厚度大於2公釐，對一般民眾而言就很難修剪了。而長輩的指甲會隨年齡增厚變硬，卻可能視力不佳且彎腰不便，使得趾甲保養更容易被輕忽，造成捲甲、凍甲或灰指甲等問題。

嚴炯誥說，他遇過一名有問題趾甲的70歲張奶奶，因厚甲、捲甲及凍甲問題，穿正常鞋子走路就痛，多年來只能穿拖鞋或涼鞋。他為張奶奶進行甲床重建手術後，某日收到張奶奶家人傳來的影片，「是張奶奶穿舞鞋在跳華爾滋呢！」

醫甲館2年前接到社團法人中華民國兒童及老人照護協會的委託，嚴炯誥和健甲師南下嘉義替長照養護中心的長輩們修甲，赫然發現不少長輩的腳趾甲「年久失修」，甚至有長輩的趾甲厚度超過1公分而難以修剪，外型猶如「鷹爪」。

嚴炯誥和2名健甲師為了幫臥床長輩的「鷹爪」修剪回正常趾甲，先用磨甲機把趾甲打磨修薄，再出動甘皮剪處理凍甲、硬皮及死皮，全程耗掉3小時。

嚴炯誥深思，偏鄉機構的長輩們因問題趾甲所受到的困擾常被低估忽視，遂在兒老協會的牽線下，與雲嘉縣市共18間長照養護機構合作，由醫甲館派健甲師搭高鐵南下開課演講，同時輔導機構的照服員或家屬如何替長輩修甲和護甲。

今年4月，嚴炯誥提出醫甲館年度計畫「健甲師出任務」，由他和健甲師到偏鄉地區的機構或衛生單位替長輩進行義剪。他們最遠到過金門縣的機構服務，5月16日則是前進烏來部落剪甲。

到底該如何替長輩正確修甲呢？嚴炯誥表示，無論是手指甲或腳趾甲，修剪時均不應剪太深，而老廢角質和硬皮都應盡量清潔乾淨，盡量不要有鏤空處藏汙納垢。

嚴炯誥說，如果指甲稍厚，則應先浸泡溫水，再用銼刀打薄指甲再進行修剪。若長輩的指甲厚度超過2公釐，則建議尋求專業醫師或健甲師協助，利用適當工具進行打薄。

嚴炯誥提醒，由於五成以上的長輩合併有灰指甲，除了應帶長輩就醫用藥，而替長輩修甲的人也應戴上口罩及手套進行處理，他曾沒戴口罩就為長輩修甲，結果吸入黴菌，導致咳嗽咳了1個月才好。

●如何協助長輩告別凍甲？

1.保持指甲乾爽。

2.不要摳咬指甲。

3.指甲修剪與指腹平齊。

4.指甲修剪不宜剪太深。

5.足部修剪形狀以「方圓形」替代「圓形」。

6.修甲同時應去除老廢角質和硬皮。