凍甲困擾 也常見於標靶治療患者

2019-06-02 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



醫甲館負責人、醫師嚴炯誥指出，癌症的標靶治療副作用比傳統化療輕很多，但不少病人卻有一項困擾—凍甲，因標靶藥會抑制皮膚代謝，而甲溝又是手部特別脆弱之處，指甲和甲溝摩擦之下就會形成許多小傷口，引發疼痛。提醒患者接受標靶治療前，可先做預防性修甲，避免凍甲發生。

嚴炯誥表示，癌症治療發展愈來愈進步，走向標靶治療的精準醫學，副作用也比傳統化療低許多。但他接觸到不少接受患者，在接受標靶治療後深受手足的凍甲困擾，且手部比足部凍甲還嚴重。

嚴炯誥說，標靶藥物會抑制皮膚代謝，而甲溝又是特別脆弱之處，在手指甲及腳趾甲擦下，就會形成小傷口。

嚴炯誥指出，不少醫師只請病患擦藥，並保持手足清潔，盡量不要做劇烈運動。但對病人而言，只要一活動，手足就會出現摩擦而疼痛，嚴重還會流血。

嚴炯誥說，前陣子他去探望正在接受肺癌標靶治療的整形外科老師，一看到他就說「真開心你能來」，原來他的老師深受凍甲副作用所苦，每天花2小時整理甲溝傷口。他幫老師放上指甲矯正器，減輕凍甲帶來的疼痛感。

不過，指甲矯正器因沒有健保所以不便宜，市售價格約3000元到8000元不等，含服務可能破萬元。嚴炯誥說，癌症病人在接受標靶治療之前，可先把手指甲及腳趾甲預防性修剪好，盡可能維持指甲好的形狀，延緩或避免凍甲的發生。