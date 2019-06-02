上市場買菜被蚊咬 高雄爆7本土登革熱群聚

2019-06-02 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日共發生7例確定病例，衛生單位第一時間已全部安排住院防蚊隔離，並展開噴藥及清除孳生源等防疫工作。圖／高雄市衛生局提供 分享 facebook

高雄市衛生局2日證實，三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日為止，在該里共發生7例登革熱第4型確定病例，經疫調發現，有6人住在鼎金里、1人住鼎西里，在5月27至31日經由擴大疫調採檢及醫療院所就醫，通報疑似登革熱，檢驗結果均為PCR陽性、血清病毒型別第4型，衛生單位第一時間已全部安排住院防蚊隔離。

衛生局表示，經調查，個案均無出國旅遊史，其中4人曾到金獅湖市場活動，研判屬同一波感染，同住接觸者目前暫無疑似症狀，防疫團隊已在5月29日啟動防疫，密切監控至6月30日，3日起針對並金獅湖市場進出攤商進行量體溫等警戒管制。

疾管處長潘炤穎說，7名感染者中，有5人都住在天祥一路某巷弄內的不同家戶，當地環境髒亂，積水容器均已孳生病媒蚊幼蟲，防疫團隊已在鼎金里查獲多處陽性積水容器，開出30張以上罰單。