親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

日職／王柏融連五打席安打 追平陽岱鋼兩項紀錄

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

上市場買菜被蚊咬 高雄爆7本土登革熱群聚

2019-06-02 14:00聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日共發生7例確定病例，...
高雄市三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日共發生7例確定病例，衛生單位第一時間已全部安排住院防蚊隔離，並展開噴藥及清除孳生源等防疫工作。圖／高雄市衛生局提供
分享

高雄市衛生局2日證實，三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日為止，在該里共發生7例登革熱第4型確定病例，經疫調發現，有6人住在鼎金里、1人住鼎西里，在5月27至31日經由擴大疫調採檢及醫療院所就醫，通報疑似登革熱，檢驗結果均為PCR陽性、血清病毒型別第4型，衛生單位第一時間已全部安排住院防蚊隔離。

衛生局表示，經調查，個案均無出國旅遊史，其中4人曾到金獅湖市場活動，研判屬同一波感染，同住接觸者目前暫無疑似症狀，防疫團隊已在5月29日啟動防疫，密切監控至6月30日，3日起針對並金獅湖市場進出攤商進行量體溫等警戒管制。

疾管處長潘炤穎說，7名感染者中，有5人都住在天祥一路某巷弄內的不同家戶，當地環境髒亂，積水容器均已孳生病媒蚊幼蟲，防疫團隊已在鼎金里查獲多處陽性積水容器，開出30張以上罰單。

衛生局說，防疫團隊針對個案居住地、工作地、活動地及周邊社區民眾，進行擴大疫調及採檢共105人，其中99人排除、1人檢驗確診登革熱第4型感染、5人需再二次採檢。由於第四型登革熱臨床症狀較不典型，經積極介入防治，未來2、3週內仍可能出現同一波感染的零星個案，呼籲民眾提高警覺加強防蚊及清除孳生源，醫療院所也應加強疑似個案通報警覺度。

高雄市三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日共發生7例確定病例，...
高雄市三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日共發生7例確定病例，衛生單位第一時間已全部安排住院防蚊隔離，並展開噴藥及清除孳生源等防疫工作。圖／高雄市衛生局提供
分享
高雄市三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日共發生7例確定病例，...
高雄市三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日共發生7例確定病例，衛生單位第一時間已全部安排住院防蚊隔離，並展開噴藥及清除孳生源等防疫工作。圖／高雄市衛生局提供
分享
高雄市三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日共發生7例確定病例，...
高雄市三民區鼎金里爆發本土登革熱第4型群聚疫情，截至6月1日共發生7例確定病例，衛生單位第一時間已全部安排住院防蚊隔離，並展開噴藥及清除孳生源等防疫工作。圖／高雄市衛生局提供
分享

登革熱
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

台北36.6度創今年入夏最熱！ 明天全台高溫上看35度

2019-06-02 14:40

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

2019-06-02 14:28

獨／打破「胸大是美」迷思 平胸手術近五年倍增

2019-06-02 15:03

「木星衝」要來了 南瀛天文台端午連假有遠鏡實地觀測

2019-06-02 14:50

眼皮眼周零缺點 完美打造無敵女神LOOK

2019-06-02 14:28

打造漸進生活美學 以圓融平衡空間菱角

2019-06-02 14:22

含汞血壓計濕度計 2021年起禁生產進出口

2019-06-02 15:23

高雄新增6例登革熱個案 近3年新高

2019-06-02 15:22

自行車日台灣比聯合國先行十多年 台版55有巧思

2019-06-02 15:18

長期腰痠背痛困擾 縮胸手術G奶變C奶

2019-06-02 15:02

由北到南12縣市大雨！ 明天天氣仍不穩定

2019-06-02 14:35

23歲發病以為一生與工作無緣 思覺失調仍能邁向新人生

2019-06-02 14:32

願景回響／收到人生第一份禮物 讓逆風少年變店長

2019-06-02 14:30

每台斤8萬元！ 阿里山高山特等春茶漲

2019-06-02 14:30

願景回響／立院的手繪書桌 藏著逆風少年的感謝

2019-06-02 14:28

「醫甲」出任務！ 整型外科醫師下鄉替老人家剪趾甲

2019-06-02 14:25

凍甲困擾 也常見於標靶治療患者

2019-06-02 14:23

好好吃／免烤箱慕斯 誘人好色

2019-06-02 13:39

愛肝達人站／平時就健檢 肝病不要來

2019-06-02 13:39

健康相談室／擦防曬乳 會維生素D不足嗎？

2019-06-02 13:39

無聲高血壓 誘發主動脈剝離

2019-06-02 13:39

再現6例登革熱病例 今年本土病例都在高雄

2019-06-02 13:32

嘉明湖山屋小學堂 建山難防護網

2019-06-02 13:29

登山安全加入日常教育 別當媽寶登山客

2019-06-02 13:29

台北市飆出36.6度高溫！ 台東大武36.1度居次

2019-06-02 13:09

寒性體質多病且易中暑 中醫師建議晨起吃片薑

2019-06-02 12:23

加油再等等！ 汽油3日起降5角、95無鉛29.8元

2019-06-02 12:16

普悠瑪案向日商求償遭打回票 林佳龍：將展開訴訟

2019-06-02 12:12

立法院這張海綿寶寶桌 背後有洋蔥

2019-06-02 11:14

鄭明典：垂直風切強 有煙囪雲發展跡象

2019-06-02 11:12

收到陌生人的關懷 他從逆風少年變店長

2019-06-02 11:08

騎單車姿勢不對 當心還沒練到健康先打折

2019-06-02 10:32

天氣好熱慎防中暑！ 大武恐飆36度高溫

2019-06-02 10:16

三熊友達號彩繪機滿2周年！6月底前「高雄-熊本」來回未稅7千有找

2019-06-02 09:38

媒合成效逾4億 未來科技突破獎即起報名

2019-06-02 09:33

未來一周天氣不穩定 今明兩天高溫上看34度

2019-06-02 08:52

鄭明典：今天強風軸對北台灣 午後對流若發展強度可觀

2019-06-02 07:36

退休女老師手痠就醫 竟成心衰竭險死

2019-06-02 07:35

吳德榮：滯留鋒徘徊北部海面 天氣不穩定

2019-06-02 07:13
看更多

熱門文章

退休女老師手痠就醫 竟成心衰竭險死

2019-06-02 07:35

一談戀愛就變女僕？為愛不悔的星座女TOP5

2019-06-02 09:00

叉尾雨燕基隆嶼上空集體交配 他拍下極珍貴影片

2019-06-02 07:52

殺破狼周運勢／雙子有機會脫單 巨蟹走出舒適圈

2019-06-02 00:00

吳德榮：滯留鋒徘徊北部海面 天氣不穩定

2019-06-02 07:13

合歡山公路交通中斷 工務段不眠不休今晚搶通

2019-06-01 19:39

防曬乳阻擋生成維生素D？ 醫：沒錯

2019-06-02 07:04

午後對流旺盛 16縣市豪雨大雨特報

2019-06-01 16:32

鄭明典：今天強風軸對北台灣 午後對流若發展強度可觀

2019-06-02 07:36

張鈞甯穿格紋洋裝氣質清新 夏季限定系列引人走進度假時光

2019-06-01 17:24

再現6例登革熱病例 今年本土病例都在高雄

2019-06-02 13:32

全台12縣市大雨特報！ 慎防短時強降雨

2019-06-02 14:28

58歲女會計過勞？ 竟是二尖瓣逆流嚴重險喪命

2019-06-01 17:48

明天油價降 中油汽、柴油減0.5元

2019-06-02 12:14

未來一周天氣不穩定 今明兩天高溫上看34度

2019-06-02 08:52

每日星座運勢／摩羯充滿活力的一天 愛情特別順利

2019-06-02 00:00

40歲以上韓粉看過來 醫：造勢太嗨有心臟停止風險

2019-06-01 17:34

與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 11:28

願景／學習知識已落伍 DFC：未來人才關鍵在解決問題

2019-06-01 19:01

無聲高血壓 誘發主動脈剝離

2019-06-02 13:39

來花蓮搭蒸汽火車 前往旅客列車到不了的站

2019-06-01 14:45

鄭明典：垂直風切強 有煙囪雲發展跡象

2019-06-02 11:12

騎單車姿勢不對 當心還沒練到健康先打折

2019-06-02 10:32

鹼粽水用剩別再留！ 5歲童誤喝1口食道差點全毀

2019-06-01 16:18

台東明恐達36度以上 西半部仍要防午後大雨

2019-06-01 21:47

別以為不是你！ 30歲生活壓力大高血壓上門

2019-06-02 07:02

普悠瑪案向日商求償遭打回票 林佳龍：將展開訴訟

2019-06-02 12:12

【心情點滴】尼雅／縮時人生的男孩

2019-06-02 06:00

【女性臉譜】風茹草／海的女兒

2019-06-02 06:00

最便宜米其林「了凡」進駐桃機賣早餐！半雞雙人餐現省100元

2019-06-01 12:40

上市場買菜被蚊咬 高雄爆7本土登革熱群聚

2019-06-02 14:00

【親子之間】潘洛克／月亮來嘛

2019-06-02 06:00

獨家菜單還有「雞翅天婦羅」！日本「天丼てんや」6／10進駐微風北車

2019-06-01 16:29

台東近海發生規模3.9地震 最大震度4級

2019-06-01 16:38

台北36.6度創今年入夏最熱！ 明天全台高溫上看35度

2019-06-02 14:40

加油再等等！ 汽油3日起降5角、95無鉛29.8元

2019-06-02 12:16

寒性體質多病且易中暑 中醫師建議晨起吃片薑

2019-06-02 12:23

影／《鐘樓怪人》20周年世界巡演 首站台北場爆滿

2019-06-01 17:53

昆凌撞包也不怕 孫芸芸連續買兩咖 女星瘋迷「老花」包

2019-06-02 13:07

收到陌生人的關懷 他從逆風少年變店長

2019-06-02 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top