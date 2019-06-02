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台北市飆出36.6度高溫！ 台東大武36.1度居次

2019-06-02 13:09聯合報 記者楊德宜╱即時報導

根據氣象局觀測資料顯示，今天最高溫出現在台北市，中午12時2分出現36.6度高溫；台東大武上午11時23分測得36.1度。氣象局說，西南風沉降影響，今天台北市、新北市盆地，台東縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

高溫黃色燈號(36度以上)：北部：新北市、台北市，南部：高雄市、屏東縣，東半部：台東縣。

西南風沉降影響，今天台北市、新北市盆地，台東縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷為...
西南風沉降影響，今天台北市、新北市盆地，台東縣地區及高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。圖／取自氣象局網站
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