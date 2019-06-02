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寒性體質多病且易中暑 中醫師建議晨起吃片薑

2019-06-02 12:23聯合報 記者羅真╱即時報導

炎炎夏日到來，身體必須順應時節作些準備。中醫師表示，寒性體質的人經絡運行不暢，除了可能發生各種鬱滯症狀，同時因毛孔開闔功能不佳、不容易流汗，夏季時分容易鬱熱中暑；要翻轉「寒底」，可在晨起吃片薑，並曬曬太陽、做點運動，藉由外在條件幫助身體變得溫暖、經絡運行更順暢。

醫師歐乃慈表示，有些人先天排汗功能較差，另有些人在感冒或受寒時，並未讓身體走完自然的調節過程，也就是並未好好休息、讓發燒的身體出點汗等，反而快速使用抗生素抑制感染，當下可能抑制了感染情形，但同時也殺滅了腸道好菌、改變腸道菌相平衡。

其中有的人正氣不足、無法恢復腸道菌相平衡，連帶影響體內經絡運行與各項調節功能，使寒氣容易鬱積體內，引起各種鬱滯症狀，像是怕冷、腸胃不佳而易腹痛或腹瀉、子宮肌瘤、乳房腫塊、腸道息肉、精神不佳或情緒低落；同時，這群「寒底」人容易因毛孔開闔功能不佳、不容易流汗，夏季時分容易鬱熱中暑。

歐乃慈表示，要翻轉寒性體質，作息方面得早睡早起，讓人體隨著日月星辰運行，同時，早上起床可曬點太陽、做做運動流點汗，藉由外在環境讓身體變得暖和。在飲食方面，早上起床後可吃一片薑，幫助體內升發熱能；平時避免吃生冷、冰涼的食物，即使天熱不適建議喝常溫的開水就好，西瓜底部白色部分也可幫助解暑。

中醫師表示，寒性體質的人經絡運行不暢，除了可能發生各種鬱滯症狀，同時因毛孔開闔功...
中醫師表示，寒性體質的人經絡運行不暢，除了可能發生各種鬱滯症狀，同時因毛孔開闔功能不佳、不容易流汗，夏季時分容易鬱熱中暑。本報資料照片
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中醫中暑醫師
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