寒性體質多病且易中暑 中醫師建議晨起吃片薑

2019-06-02 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



炎炎夏日到來，身體必須順應時節作些準備。中醫師表示，寒性體質的人經絡運行不暢，除了可能發生各種鬱滯症狀，同時因毛孔開闔功能不佳、不容易流汗，夏季時分容易鬱熱中暑；要翻轉「寒底」，可在晨起吃片薑，並曬曬太陽、做點運動，藉由外在條件幫助身體變得溫暖、經絡運行更順暢。

中醫師歐乃慈表示，有些人先天排汗功能較差，另有些人在感冒或受寒時，並未讓身體走完自然的調節過程，也就是並未好好休息、讓發燒的身體出點汗等，反而快速使用抗生素抑制感染，當下可能抑制了感染情形，但同時也殺滅了腸道好菌、改變腸道菌相平衡。

其中有的人正氣不足、無法恢復腸道菌相平衡，連帶影響體內經絡運行與各項調節功能，使寒氣容易鬱積體內，引起各種鬱滯症狀，像是怕冷、腸胃不佳而易腹痛或腹瀉、子宮肌瘤、乳房腫塊、腸道息肉、精神不佳或情緒低落；同時，這群「寒底」人容易因毛孔開闔功能不佳、不容易流汗，夏季時分容易鬱熱中暑。