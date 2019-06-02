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立法院這張海綿寶寶桌 背後有洋蔥

2019-06-02 11:14聯合報 記者何定照╱即時報導

逆風少年阿明，在祭拜逝父那天因為偶然與立委柯志恩擦身而過，讓柯志恩驚訝於他的遭遇，開始送禮物關心。阿明說，當時他正感無助，突然有人關心，讓他有了繼續努力的力量，不知如何回報，只能將在學校上課時畫得最滿意的一張「海綿寶寶桌」，扛去立法院送給柯志恩。這張桌子就放在柯志恩辦公室外樓梯口。

阿明說，他從小在偏遠地區長大，媽媽早逝，周遭環境也讓他覺得世上沒人會去關心不認識的人。國中他愛玩，最終進了矯正學校，沒想到爸爸在獄中突然過世，全家只剩弟弟，讓17歲的他來到人生最無助的關卡。

忽然收到柯志恩的禮物，他覺得很溫馨但也奇怪，為何突然有人關心他？一度不好意思收。問了老師才知道，是柯志恩與他擦身而過時，看到他難過表情，覺得該做點什麼，就此結緣。

阿明說，柯志恩各種食品、書等禮物送得很頻繁，往往他感謝信才寄出去，又收到禮物。他覺得柯志恩關心他並非他本來應得，會將禮物都分享給同學，有食物就一起吃，有書就一起看，有同學一開始會問為何只有他得到關心，都在這種分享中化解納悶。

「在我跌倒時，有人扶我一把，幫助我，沿路一直鼓勵我……」阿明說，他在那之前，從沒得到任何人鼓勵，可是柯志恩一直用行動和話語等正面力量鼓勵他，改變他很多想法，不再覺得社會上沒人會關心別人處境。

快離開矯正學校前，阿明深感柯志恩給他這麼多，他也該要回報，把自己僅有的畫畫興趣與才藝送給她，於是選了一張在校時自覺彩繪卡通圖案畫得最好的桌子，由老師帶著扛去立法院。阿明說，當時他其實很緊張，怕做得不好，會被拒絕，幸好柯委員很喜歡。

阿明說，後來他準備店長考試時，柯志恩也一直鼓勵他，他也順利通過。如今人生開啟新局面，阿明說，柯志恩給他很多正面能量，但真的要改變還是得靠他自己，現在他也產生很多正面能量，覺得不能讓關心自己的人失望，並以父親遭遇為借鏡，讓人生重新開始。

立委柯志恩將逆風少年送她的海綿寶寶手作桌子，放在辦公室樓梯口，紀念彼此情誼。記者...
立委柯志恩將逆風少年送她的海綿寶寶手作桌子，放在辦公室樓梯口，紀念彼此情誼。記者何定照／攝影
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