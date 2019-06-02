收到陌生人的關懷 他從逆風少年變店長

2019-06-02 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



一場矯正學校外的擦身而過，改變逆風少年的一生。立委柯志恩長期關注教育議題，2017年在讀到聯合報願景工程「毒癮悲歌」系列後，更積極幫矯正學校爭取經費，也意外與逆風少年阿明（化名）結緣，長期關心鼓勵。如今阿明在首次感受社會溫暖激勵下，已順利回歸社會，成為某店儲備店長。

柯志恩在擔任立委前，一直是大學教授，負責教育學程，常聽任教各地偏鄉學校的學生談弱勢問題。擔任立委後，她深感願景工程等報導凸顯的少年問題亟需改善，向法務部爭取矯正教育經費，讓雲門舞集、差事劇團等藝術團體進駐矯正學校，希望讓受刑人有機會發揮藝文天分，轉變人生。

柯志恩說，一回她到某校看成果發表會，會後等公務車時，不知為何平時很快就到達的公務車等特別久。就在等待期間，一輛計程車停下，接下來的畫面震撼她：一位光頭少年全身手銬、腳鍊，緩緩下車前進，雖然戴著口罩，仍可感覺面色沉重。她問老師發生什麼事，才知少年因爸爸去世，請假去上香後返校。少年爸爸也是在獄中過世，母親則早逝。

「這個影像太震撼，沒法從我腦海消失，想說怎能不管這小孩？」柯志恩說，當時中秋節將至，她問到少年名字，送上中秋禮盒，也附上鼓勵話語，希望給他一點溫暖。不久，她收到阿明親筆回信，漂亮字跡寫著自己這輩子從沒收到禮物，也從沒多餘物品可以送給別人，柯志恩的禮物讓他第一次能與其他人分享。

柯志恩說，阿明的信讓他們都很感慨感動，自此逢年過節都會送上食物、書等禮物，阿明也都來信感謝。柯志恩赴美時，想到阿明快出獄了，需要新衣服，還買了潮T送他，讓他出獄時能有新衣穿。

阿明出獄那天，天氣很熱，柯志恩卻驚喜看到他穿著她送的長袖潮T，臉上表情跟他們首次相遇時已完全不同。兩人之後一直保持聯繫，阿明也順利就業，迎接新人生。阿明受訪表示，以前從沒人鼓勵他，他也不相信世上會有不認識的人關心別人，柯志恩卻給他很多正面能量，讓他深感要好好把握，做正面的事。