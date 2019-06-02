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騎單車姿勢不對 當心還沒練到健康先打折

2019-06-02 10:32聯合報 記者羅真╱即時報導

騎乘自行車經濟、環保且能促進健康，聯合國將每年的6月3日訂為世界自行車日，盼各國積極鼓勵民眾騎單車。不過醫師表示，騎乘姿勢不佳，當心對神經、骨骼關節乃至生殖功能健康打折扣。

國泰醫院物理治療師簡文仁表示，騎乘自行車除能消耗熱量減肥，還可提升協調平衡與下肢肌力，減少日後跌倒與失能風險，因此是非常好的運動之一。不過，騎乘方法不夠正確，有可能先使運動傷害來報到。

舉例來說，當自行車坐墊高度太低，騎士雙腳踩踏過程會彎曲膝蓋、增加膝蓋部位的磨損；當腳踏車把手距離身體太遠，騎士就必須彎腰、伸直伸長雙手握住把手，這個姿勢傷腰也傷手肘與肩膀；當坐墊太小、太硬，可能使騎士的身體重量壓在會陰部，增加會陰部神經麻痺的風險；當雙腳外八字的踩踏，可能影響髖關節健康。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，長時間劇烈壓迫會陰部，或是穿著寬鬆的褲子騎車、睪丸位置未固定而增加摩擦，而使睪丸溫度升高，連帶影響精蟲活力；長時間壓迫會陰部，也可能引起攝護腺發炎，提升不孕風險。臨床上較常見職業型騎士患者，一般上下班騎單車代步的民眾較無影響。

要騎乘自行車健身又不對健康打折扣，簡文仁表示，坐墊高度應讓雙腳踩到底時接近直線，大約微彎10度，這樣遇到行人或紅綠燈要停車時能剛好腳尖踩地；雙手握手把時，手臂應微彎30度左右，以減少腰部、手肘與肩膀損傷；雙腳踩踏時別過度外八，微微外八10到20度左右較剛好。

周固表示，騎乘單車應將睪丸位置固定，減少睪丸的摩擦；單車坐墊宜大一點、軟一點，以減少會陰部的局部壓迫。如果騎車後發生會陰部不適、射精疼痛、精液有血或有凝塊、小便後有痠疼感等，要警覺可能是攝護腺發炎，及早就醫接受評估。

騎乘自行車經濟、環保且能促進健康，聯合國將每年的6月3日訂為世界自行車日。圖為示...
騎乘自行車經濟、環保且能促進健康，聯合國將每年的6月3日訂為世界自行車日。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
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