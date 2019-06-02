三熊友達號彩繪機滿2周年！6月底前「高雄-熊本」來回未稅7千有找

2019-06-02 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



超萌的三熊友達機，已經滿2周年，中華航空即日起到6月2日推出最新萌作，Kumamon、高雄熊、喔熊等三熊合唱，粉絲們跟著廳旋律猜歌詞，有機會拿到高雄到熊本來回機票。此外，不定期推出機票優惠活動，即日起到6月30日間，高雄到熊本來回機票未稅7,000元有找。

三熊友達號彩繪機由中華航空、交通部觀光局以及高雄市政府觀光局、日本熊本縣廳跨界合作推出，超可愛的台灣喔熊、高雄熊、酷Ma萌合體擔任觀光大使，於2017年在高雄首航，三熊萌魅力無法擋受到許多旅客喜愛。

今年，三熊友達號彩繪機滿2周年，華航特別企畫三熊友達日誌，記錄三熊一整年到12月的生活互動。此外，華航表示，還同步舉辦MV猜歌詞活動、神祕嘉賓一起入鏡、熊本市電限量彩繪設計等活動。其中，MV猜歌詞活動只要跟著三熊猜歌詞，6月2日前參加活動，就有機會獲得高雄到熊本的來回機票，預計6月3日首度公開MV。