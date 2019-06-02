媒合成效逾4億 未來科技突破獎即起報名

2019-06-02 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



「2019未來科技突破獎」即日起開始徵件，參與技術需為科技部補助的計畫成果，廣邀學研單位踴躍報名。科技部今天表示，今年的未來科技突破獎邁入第三年，自2017年開始辦理，嚴選出具「科學突破性」與「產業應用性」的前瞻技術，並於每年12月「未來科技展」中頒獎及展出。

由科技部主辦、挖寶全國學研機構新創技術成果的未來科技展（FUTEX），過去兩屆共吸引超過7萬人次的參觀人潮、創造逾6000場次的媒合洽談，展後媒合成效超過新台幣4億元。

科技部表示，2019未來科技突破獎自即日起至7月3日受理申請，號召各受補助單位鼓勵申請報名，只要是科技部補助的科研計畫技術成果，且能具體說明技術的科學突破性（該技術於全球具有領先性排名之領航地位、或有別於既有思維、具原創性的科學研究及技術突破）、及產業應用性（該技術與市場需求相容，能創造未來經濟效益，並具有產學合作、跨領域應用及建立創新模式的潛力，能促進民生社會福祉，帶動廣泛的市場應用規模）兩項指標內容皆能報名。

獲選技術可成為2019未來科技展展出團隊，與各界有面對面交流媒合的機會，並在公開儀式中獲頒獎座、獎金及獎狀，獲選技術並可列為未來計畫主持人申請計畫的加分項目，請把握報名時間，徵選須知及報名上未來科技展(FUTEX)網站 http://www.futuretech.org.tw 查詢。

2019未來科技展（Future Tech Expo ,FUTEX 2019）12月5日至12月8日在世貿一館展出，現場將由上百件創新技術團隊領航，展現台灣學研單位的研發實力與創意。