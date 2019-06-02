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吳德榮：對流雲系發展旺盛 彰化以南恐有局部大雨

鄭明典：今天強風軸對北台灣 午後對流若發展強度可觀

2019-06-02 07:36聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，今天強風軸對著北台灣，因為台灣上空還是有點小逆溫，並不是很不穩定，所以白天還是會熱，尤其中南部和東南部。但是在午後對流機制下，對流一旦發展，強度還是會很可觀。

他說，出門前建議看看定量降雨預報圖，然後再看看雷達回波圖。

中央氣象局說，今明兩天鋒面位於台灣北部海面，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；中部以北、東北部地區及南部山區有局部大雨發生的機率，尤其午後山區有局部豪雨發生的機率。

鄭明典說，圖中顏色代表風速，磚紅色部分是強風，今天強風軸對著北台灣。圖／取自鄭明...
鄭明典說，圖中顏色代表風速，磚紅色部分是強風，今天強風軸對著北台灣。圖／取自鄭明典臉書
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