鄭明典：今天強風軸對北台灣 午後對流若發展強度可觀

2019-06-02 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，今天強風軸對著北台灣，因為台灣上空還是有點小逆溫，並不是很不穩定，所以白天還是會熱，尤其中南部和東南部。但是在午後對流機制下，對流一旦發展，強度還是會很可觀。

他說，出門前建議看看定量降雨預報圖，然後再看看雷達回波圖。