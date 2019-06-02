退休女老師手痠就醫 竟成心衰竭險死

2019-06-02 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



67歲吳姓國小女老師退休後生活養生，有運動習慣，也在學校當義工，今年3月底，出現喘、咳等症狀，以為是空汙嚴重造成小感冒，不以為意，反而因為手臂肌肉痠痛就診，因喘得厲害，轉而到醫院進一步檢查，就醫發現她因罹罕病心肌病變「左心室致密化不全」，造成重度主動脈瓣逆流、升主動脈擴大與二尖瓣逆流，心臟衰竭瀕死，經接受手術置換主動脈瓣、修補二尖瓣，救回一命。

台中榮總心臟外科醫師吳詠斯建議，民眾若出現喘、咳，經治療後，超過二周未癒，請進一步就醫接受檢查。

吳姓退休女老師說，她是因為手臂肌肉痠痛就診，診所醫師察覺她喘得厲害，疑似有肺積水，建議她到醫院進一步檢查，她轉而到醫院檢查，發現心跳每分鐘140下，出現心悸，且有肺水腫，在心臟檢查前，先以利尿劑排水，沒想到血壓突然陡降，幾乎休克，才發現自己有嚴重心臟病，心衰竭程度達第四期，需要藥物與手術治療。

吳詠斯說，左心室致密化不全又稱左心室海綿化，是一種罕見疾病，運動時，心臟瓣膜無法閉合，造成病患心臟異常肥大，且收縮功能下降到正常人的一半，吳姓病患還有重度主動脈瓣逆流、升主動脈擴大與二尖瓣逆流問題，經接受手術置換主動脈瓣、修補二尖瓣，改善心臟衰竭，術後至今2個月，已能輕鬆完成散步、騎腳踏車等輕度運動，生活品質獲改善。