吳德榮：滯留鋒徘徊北部海面 天氣不穩定

2019-06-02 07:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天彰化以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至周二梅雨季的滯留鋒仍在北部海面徘徊，鋒面帶上的中尺度對流系統，幸好與台灣有段距離，不致發生連續性的大量降水。

但是，他說，台灣在不穩定的暖氣團內，西南風遇地形的舉升作用，午後熱力的舉升作用，皆會帶來局部性陣雨或雷雨，有劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間大雨)發生的機率；應注意天氣的變化，及氣象局發布的特報。白天不降雨時，天氣很悶熱，今天北部氣溫約23至32度、中部23至33度、南部24至35度、東部23至34度。

他表示，周三至周五滯留鋒北移，台灣天氣熱、紫外線強；不穩定度稍降，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。周六滯留鋒又漸往南靠近，雖仍在北部海面；但大氣不穩定度提高，除了午後熱力的舉升作用，西南風遇地形也有舉升作用，皆會帶來局部性陣雨或雷雨。