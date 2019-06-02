防曬乳阻擋生成維生素D？ 醫：沒錯

2019-06-02 07:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



人體透過日曬能自然生成維生素D，但隨著國人防曬意識抬頭，塗抹防曬乳，恐怕會使人體自然生成維生素D的機會變高？對此，林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說「的確有可能」。

黃毓惠表示，適當日曬可增加體內維生素D的含量，不過，防曬乳一抹就會出現物理性防曬與化學性防曬兩道作用，可能影響維生素D的生成。

她建議，可在太陽微弱的清晨跟傍晚，在未擦防曬乳的情況下曬太陽曬個10-15分鐘，或是要記得額外補充綜合維他命， 以補足所需的維生素D。

黃毓惠解釋，防曬乳的物理性防曬作用的功臣是二氧化鈦或是氧化鋅等顆粒物，當紫外線碰到這些顆粒，便會形成光反射、將紫外線隔絕在表皮之外；化學性防曬成分常見肉桂酸鹽、二苯甲酮等，這些成分可直接吸收紫外線，並將之轉化成熱能，紫外線就不會侵犯皮膚。

防曬產品上標示的防曬係數越高，防曬作用就越強。防曬係數SPF是針對UVB光的防曬指標，依公式計算，SPF為15的產品依可隔絕約93%的紫外線，SPF為25與50的產品則分別可隔絕約96%與98％的紫外線。隔絕時間長會因個人體質、流汗多寡、活動型態等而訂，適當的補充時間同樣因人而異。

而PPD、PFA與PA等則是針對UVA光的防曬指標。產品上如同時有針對UVB與UVA光的防曬指標，防曬保護力相對較充分。