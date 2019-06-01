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合歡山公路交通中斷 工務段不眠不休今晚搶通

2019-06-01 19:39聯合報 記者江良誠╱即時報導

合歡山公路台14甲線18.6K翠峰路段坍方，導致南投往花蓮交通中斷。公路總局埔里工務段人員接連兩天不眠不休搶修，終於在今天下午灌漿補起「天坑」，下午6時恢復小型車單線通車，但因為山區持續降雨，路況仍不穩定，兩端將有人員管制，人車得依照現場人員指揮通行，至於大型車則延到2日上午才能通行。

南投縣仁愛鄉合歡山公路翠峰路段，因為5月下旬接連豪大雨，導致路基遭淘空塌陷成大天坑，導致翠峰到合歡山之間道路中完全中斷。

埔里工務段指出，翠峰坍塌情況比預期嚴重，利用空拍機攝影道路下方路基幾乎全部消失，僅剩路面懸空，使的搶修相當困難。為了確保安全，立刻封閉道路，禁止車輛通行。管制路段從合歡山公路18K翠峰段至33K處合歡山遊客中心，是合歡山公路首度全面封閉。

公路總局接連兩天漏夜搶修，調運鼎型塊、方型混凝土塊等機具和材料進行鋼軌樁打設與回填，原本預計今天中午可以搶通，但因鋒面影響，今天上午山區又降下大雨，使的搶修受到影響。上午山區又降下大雨，使的搶修更為困難，工程人員冒雨灌漿，同時以帆布遮蓋水泥，終於終於補起天坑，到下午6時確定水泥凝固，決定開放小型車單線雙向通行。

埔里工務段表示，因山區持續降雨，為了確保安全，目前搶修路段兩端派人管制，人車還是得依照現場人員指揮通行，因為這幾天氣候仍不穩定，仍呼籲民眾這幾天盡量避免上山，確保安全。

合歡山公路翠峰路段路基崩塌路面出現天坑，導致合歡山交通全面中斷。圖／仁愛警分局提...
合歡山公路翠峰路段路基崩塌路面出現天坑，導致合歡山交通全面中斷。圖／仁愛警分局提供
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合歡山公路翠峰路段坍方交通中斷，工程人員利用帆布冒雨灌漿搶修，終於在晚間恢復單線...
合歡山公路翠峰路段坍方交通中斷，工程人員利用帆布冒雨灌漿搶修，終於在晚間恢復單線通車。圖／公路總局提供
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合歡山公路翠峰路段坍方交通中斷，工程人員利用帆布冒雨灌漿搶修，終於在晚間恢復單線...
合歡山公路翠峰路段坍方交通中斷，工程人員利用帆布冒雨灌漿搶修，終於在晚間恢復單線通車。圖／公路總局提供
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合歡山公路翠峰路段路基淘空，從空照可看出底下路基幾乎全部流失，只剩路面懸空，相當...
合歡山公路翠峰路段路基淘空，從空照可看出底下路基幾乎全部流失，只剩路面懸空，相當危險。圖／公路總局提供
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合歡山天坑埔里
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