學校天天用多媒體教學 研究：小學生近視率飆升近4成

2019-06-01 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



微暗的國小教室中，老師精美的簡報、電子課本透過投影機呈現，講台下的學生低頭振筆疾書抄著筆記，E化教學環境已經成為校園間最熱門的話題，甚至有地方教育局願意斥資近億元，目標讓學生人人一台平板電腦上課，但國內最新研究卻發現，天天用多媒體教學，國小生近視比率增加39％，原因與投影機流明度有關。

這項研究負責人、國立陽明大學護理學院院長劉影梅，以問卷方式，針對台灣北中南東部6000多名國小4至6年級學生進行研究。發現天天用多媒體教學，國小生近視比率增加39％，進一步分析原因，當天天使用投影機教學時，教室環境是燈全關加上窗簾全拉上時，學生近視度數平均為125.5度，反之，當只關教室第一排燈、不拉窗簾，近視度數僅為110度。

當學生在光線不足的教室中學習，因背景光太暗，會讓瞳孔擴張，進入眼球的光線過多，造成雙眼疲勞，長期恐影響視力。劉影梅表示，這份研究證實，多媒體教學環境照度是重點，教室內使用高流明投影機，不關燈、關窗戶投影內容也可很清楚，教室明亮度夠，近視度就能減少。目前新北市已將市內國中小投影機全面更換為高流明機型，籲其他縣市跟進。

另外，各地方政府近年紛紛投入更多心力於行動學習計畫，如台北市106年宣示投入1億元，補助79所國中小添購平板電腦，更計畫2021年要全面實施，讓學生們人人一隻平板，提升學習成效。但在劉影梅的另外一份研究中，針對有無使用平板電腦教學的學校，比較兩者一年後視力保健知識正確率及近視率，發現有使用平板的學生知識增加，但近視比例也隨之變多。