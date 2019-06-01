40歲以上韓粉看過來 醫：造勢太嗨有心臟停止風險

2019-06-01 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



挺高雄市長韓國瑜直攻總統的「庶民韓粉後援會」下午在總統府前凱道辦「決戰2020」造勢大會，主辦單位宣稱現場已經突破30萬人。即使下午下了一場大雨，也澆不息韓粉的熱情，但傳出有一些「高年級」韓粉被淋濕，醫師提醒，造勢活動人潮密集，要小心被傳染感冒，另外，大型活動最害怕就是太興奮心臟停止。

台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰表示，根據美國研究顯示，大型活動心臟停止發生率是每一百萬人中就有一人可能突然發生，平常生活發生率是少於百萬分之一。造勢活動等大型活動參與者都會特別興奮，交感神經興奮時，造成心跳加快、血壓上升，產生心臟疾病，最可怕的情況就是心臟停止。

高偉峰提醒，心臟停止發生前一點症狀都沒有，高危險群族為年齡層40歲以上民眾，曾出現有不明原因胸痛、呼吸困難、頭暈，本身有冠狀動脈疾病或家族有成員曾猝死者也必須提高警覺，事前記得帶好相關藥物，心肌梗塞三個月內的患者千萬不要參加，非常容易再發。

心臟停止黃金救援時間是倒下後四至六分鐘，高偉峰說，若發現身旁的人突然倒地，一定要記得「叫叫CABD」口訣，首先拍打病患肩部，以確定傷患有無意識，並檢查呼吸，快找人幫忙，打119，如果附近有市內電話，請優先使用市內電話，因為119勤務中心可顯示來電地址，有利於迅速救援。

CPR的第一個步驟是胸部按壓，速度要快，每分鐘至少按壓100次，下壓深度至少5公分 ，暢通呼吸道 ，壓額抬下巴，檢查呼吸，沒有呼吸，一律吹2口氣，每一口氣時間為1秒。若可取得自動體外心臟電擊去顫器(AED)，就給予患者電擊。另外，高偉峰也呼籲，散場民眾也要小心，避免踩踏事件發生。