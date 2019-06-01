鹼粽水用剩別再留！ 5歲童誤喝1口食道差點全毀

2019-06-01 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



下周就是端午節，醫師警告，去年一名年僅5歲的男童，正在服用治療呼吸道感染的藥物，家屬不慎拿錯藥水，誤拿鹼粽水餵食孩子，才喝一口約5c.c.，馬上讓男童口吐鮮血，送醫急救後，男童食道已出現嚴重灼傷，至今仍在治療中。兒科急診醫師呼籲，鹼粽水最好連放冰箱都不要放，剩下的建議直接倒在水槽丟棄，避免任何可能被誤食的機會。

「強鹼只要誤食一口，大部分的食道沒救了。」林口長庚醫院兒童一般醫學科、兒科急診主治醫師吳昌騰表示，近年隨著包粽的家戶變少，誤食鹼粽水的案例也降低，但以林口長庚而言，每年到了端午節前後，仍有3到5例的誤食鹼粽水案例，每起案例都需要長時間的復健，他希望未來「一件都別出現」。

吳昌騰說，該名5歲男童是去年接受他治療的案例，男童一送到急診不斷吐血，檢查食道已有長達5公分食道緊縮，黏膜組織完全潰爛，須立即接受食道擴張術，男童也因此整整半年無法正常進食，得慢慢復健，最後也只能恢復原先7到8成的功能，近期還常看見該名男童出入醫院，顯示症狀尚未完全改善。

鹼粽水的PH值大多都大於11以上，過去會發生誤食，大多是誤將鹼粽水認為是一般飲料，或是孩童的口服藥水，吳昌騰說，以正常人一口的飲水量30c.c.來看，就就足以讓口腔黏膜、食道、胃、十二指腸嚴重潰爛，特別是食道，受傷後食道黏膜組織開始結痂，使患者無法正常飲食，連喝液狀食物都感到痛苦難受。

吳昌騰提醒，誤食鹼粽水或是其他的鹼性溶液，建議立即就醫，千萬別「催吐」，以免造成食道二度傷害，甚至還可能因此嗆到，不良物質跑進肺部形成肺炎。

他也提醒，誤食後，也不能大量喝水「稀釋」或喝牛奶「解毒」，除會造成小孩想吐外，鹼性溶液接觸到其它液體可能會導致高溫，也會對消化道再次傷害。