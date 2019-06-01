端午吃「粽」不增「重」 營養師教你包低卡粽

2019-06-01 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



端午佳節腳步將近，主角「肉粽」當然不能少，但傳統肉粽重油、重鹹，幾顆肉粽下肚後，恐怕體重也會超重。高雄市岡山秀傳醫院近日發表低卡健康粽食譜，一顆低油低蛋白的鹹粽「西谷米粽」熱量不超過250大卡，一顆軟Q甜粽「寒天水晶粽」熱量更低，僅有80大卡，要讓民眾輕鬆吃粽「享瘦」端午節。

低卡「西谷米粽」主要原料是「低氮澱粉」西谷米，每100公克僅含蛋白質0.1公克，遠比一般米類少，非常適合腎臟病、需限制蛋白質攝取量的病患食用。秀傳醫院建議，民眾可將西谷米洗乾淨後，添入少許沙拉油、水攪拌均勻，再將瘦肉、香菇、蝦米炒香，一起用粽葉包裹成形，最後放入電鍋蒸20分鐘，低卡鹹粽就大功告成。

若民眾喜愛「甜粽」，秀傳醫院也推出「寒天水晶粽」食譜，以高纖寒天取代糯米，先將8公克重寒天條浸泡在溫水中20分鐘，並切成細末，再將切碎的寒天加入500cc水中，加熱至90度左右，直到寒天完全融化。隨後將寒天盛入容器，待冷卻至半凝固狀態，包入火龍果、奇異果、鳳梨、芒果等水果內餡，包捲好後，放入冰箱3至4小時，就能大啖剔透清爽水晶粽，很適合減重者食用。