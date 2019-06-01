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福衛七號23日升空 桃機第二航廈展出一比一模型

2019-06-01 15:55聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

福爾摩沙衛星七號預計台灣時間6月23日搭乘美國太空探索科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭發射升空，對全球提供最精準的氣象資訊。國家實驗研究院太空中心在桃園國際機場第二航廈入境大廳展出福衛七號1：1模型及影片，讓往來國內外旅客認識這6枚即將飛向太空的國際級氣象衛星。

太空中心表示，福衛七號是台美雙方大型國際合作案，6枚衛星已於今年4月16日運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，國研院太空中心的工程師們目前正在進行發射前的最後測試與整備，以確保火箭升空後，福衛七號能順利與火箭分離，進入預定軌道，正式展開任務。發射後，福衛七號將對全世界提供最精準的氣象資訊。

桃園國際機場是台灣連接國際的門戶，據旅客流量統計，第二航廈的入境大廳在今年6月推估將有119萬人次使用。值此福衛七號預備發射之際，太空中心表示，本次特別與桃園機場股份有限公司合作，以福衛七號展出現階段我國太空科技成果，為充滿人文氣息的桃園國際機場帶來不一樣的科技衝搫。展場亦以福衛七號影片回溯這6枚衛星在新竹太空中心廠房1000多個日子的點滴，並以「獻給遠行的孩子」紀錄片給予這6枚衛星期待及祝福。

福衛七號桃機展出地點位於桃園國際機場第二航廈入境大廳北會面點，展出時間為6月1日至6月30日。

國研院太空中心在桃園國際機場第二航廈入境大廳展出福衛七號一比一模型，並播放影片介...
國研院太空中心在桃園國際機場第二航廈入境大廳展出福衛七號一比一模型，並播放影片介紹福衛七號相關科普知識、福衛七號在太空中心廠房的面貎。圖／國家實驗研究院提供
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