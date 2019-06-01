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北市提供小學生6次免費散瞳驗光 揪出6成新個案

2019-06-01 15:37聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

本報「願景工程」深入報導3C破壞王議題，兒童近視問題隨著3C普及日漸嚴重，據統計，台灣小學生近視比例全世界第二高，國中以後台灣都是世界第一，35年內小六學生高度近視占比上升14.7倍，推估20年後50萬人恐失明。縣市各顯神通應對來勢洶洶3C浪潮，其中台北市提供國小一至六年級學生6次免費散瞳驗光，揪出6成已近視卻未被診斷出的孩子。

台北市政府衛生局及教育局今舉辦「2019年高度近視防治成果發表會」，自102年起推出「台北市近視調查（Myopia Investigation in Taipei，MIT）」計畫，計畫第一步是準確找出近視學童，但以往校內未經「散瞳」下進行視力檢查，約四分之一近視學童未被正確檢查出，而錯失矯治的良好時機。

眼睛睫狀肌主要負責看遠或看近的焦距調節，但孩童睫狀肌調節的能力比成人強很多，睫狀肌太用力，容易影響結果的準確性。眼科醫師在驗光前，會幫孩童點散瞳劑讓睫狀肌麻痹，使眼睛放鬆情況下驗光，才能驗出較正確的度數。

「為何不讓所有學生都到醫療院所，由專業眼科醫師及眼光師檢查。」MIT計畫參與者、國立陽明大學護理學院院長劉影梅表示，目前台北市政府補助小一至小六每年一次免費專業視力檢查，受檢率近7成，經由計畫發現6成已近視卻未被診斷出的新個案，針對危險族群進行轉介矯治與追蹤。

劉影梅指出，團隊106年曾找出加入本計畫第一波服務的台北市國小學童，從小一開始連續6年定期視力檢查及坐姿、用眼時間及距離等預防介入，分析發現其六年級近視率為63.7%低於全國同年級學童近視率70.6%平均值，也讓台北市從全國視力不良率第一名縣市，進步至全國第七高縣市。

面對台北市交出的視力保健成績單，國健署認為全國執行散瞳驗光檢查可討論，婦幼組組長林宜靜表示，已請台北市提供相關成果報告，但須評估篩檢後續介入成效，「最擔心的是篩檢出近視，卻沒有積極介入」散瞳驗光每次需補助400元，預估如執行全國兒童散瞳驗光預計每年需2至3億元，在預算有限的形況下，強調做任何介入都需要有實證效果。

台北市提供國小一至六年級學生6次免費散瞳驗光，揪出6成已近視卻未被診斷出的孩子。...
台北市提供國小一至六年級學生6次免費散瞳驗光，揪出6成已近視卻未被診斷出的孩子。記者陳正興／攝影
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