才開幕60天就倒店！高雄「悅品飲茶」退出微風南山 網友：也太突然！

2019-06-01 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自高雄的「悅品飲茶」，自4月1日進駐台北微風南山，推出一系列港式飲茶點心。但是5月31日宣告，因為百貨租期及品牌規劃等因素所以停業，壽命僅有短短的60天。

由MLD所打造的悅品飲茶，在高雄稱為「悅品中餐廳」，為當地的人氣餐廳。4月1日時，悅品飲茶與品牌旗下的悅品擺酒、étage15 ENJOY TABLE等不同型態的餐廳同時於微風南山開幕。其中悅品飲茶約150坪，設有120個座位，並透過大理石紋桌面、古銅金鳥籠吊燈等元素，打造出清新的打卡風環境。

相較於高雄店，台北的悅品飲茶僅提供點心、腸粉、燒臘等料理，點心均採現點現蒸。另還有下午茶時段限定的「悅品品味籠」，可品嚐到針孔蝦餃皇、金牌流沙包，另還有蠔汁金菇餃、黑糖馬來糕、甜菜根蝦餃等點心，每籠198元。其他還有鮮蝦腐皮捲、蘿蔔絲餅等數十款點心，售價自98元起。