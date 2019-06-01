八色鳥、栗喉蜂虎、冠郭公現蹤 鳥友驚艷

2019-06-01 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



有「森林精靈」美譽珍貴稀有保育夏候鳥八色鳥，每年此時抵台，吸引鳥友追逐拍照，另離島金門限定「夏日精靈」栗喉蜂虎，以及稀有過境鳥冠郭公，也在此時報到，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，最近分別在台南市六甲區低海拔森林，拍到2對八色鳥，另在金門拍到一對栗喉蜂虎交尾，接連觀察拍攝夏季限定3種美麗鳥兒，生態美景，讓他不虛此行，辛苦守候值得。

蘇家弘說，台南六甲區八色鳥是今年剛抵台夏候鳥，找巢材準備配對，孵蛋，育雛，9及10月離台，回印尼婆羅洲渡冬，八色鳥外觀美麗，每年夏天到訪，行蹤神祕，不易看到，魅力滿點，深深吸引鳥友守候，通常早上及下午2、3點容易出現。

農委會特生中心表示，八色鳥是台灣少數有清楚族群監測資料物種，全島低海拔森林，只要森林覆率高、開發程度不高、生態樣貌完整、潮濕環境，都有機會在夏日碰到八色鳥，東部低海拔地區也有八色鳥分布，不過離島還沒有繁殖紀錄。

蘇家弘5月27日至31日到金門，拍攝自然生態景觀，觀察拍攝記錄夏候鳥栗喉蜂虎，各種姿態及叫聲，有對鳥兒正在交尾，公鳥咬蜻蜓給母鳥吃，然後騎在母鳥尾巴交尾，栗喉蜂虎是金門特色夏候鳥，每年4 月分批飛抵金門挖洞築巢，繁衍後代，栗喉蜂虎有獵捕食物身手，有「空中捕手」美名，羽翼飽滿、色彩鮮豔，張開雙翅呈現美麗弧形。