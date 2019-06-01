來花蓮搭蒸汽火車 前往旅客列車到不了的站

2019-06-01 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



108年的鐵路節活動，將開行「機關車女王-CT273」蒸汽火車，帶領民眾由花蓮站出發，前往「旅客列車」到不了的花蓮港站，預計在花蓮港站停留約2小時。

蒸汽火車開放200個名額供民眾搭乘，凡於活動當日購買紀念套票「前200套」者，即贈送乘車體驗券(1份紀念套票可兌換1張乘車券)，乘車券取得後不得轉售他人，若乘車券遺失不予補發。年花蓮縣政府結合花蓮港務公司，特於花蓮港親水遊憩區舉辦鐵道市集，展售各類特色美食的胖卡餐車、農特產品，並邀請藝文團體表演，民眾可於市集購買午餐並欣賞藝文表演。不過港口天氣多變，提醒民眾攜帶雨具，以防午後雷雨。

花蓮站為慶祝132週年鐵路節，於6月9日當天在車站大廳舉辦一系列慶祝活動，邀花蓮績優表演團隊明恥國小絲竹樂隊、花蓮高工原住民舞蹈團及宜昌國小鼓隊等於活動現場表演，。