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專家諮議會與兒醫物流中心 石崇良：下半年成立

2019-06-01 13:51聯合報 記者簡浩正╱即時報導

兒童醫療用藥及醫材短缺問題嚴重，兒科醫師與相關醫學會表示，兒童所需醫材若有證照許可，希望衛福部等相關單位能補齊；無許可證得透過專案申請者，申請流程也能加快，來提高兒童醫療效能。

衛福部醫事司表示，目前已討論並決議，於今年下半年成立「困難取得之兒童臨床必要藥品及醫療器材專家諮議委員會」，並規畫「困難取得之兒童臨床必要藥品及醫療器材物流中心」，來對兒童必要醫材訂定涵蓋範圍，並減少因專案申請而耗時及行政資源浪費。

醫事司長石崇良今天中午受訪表示，目前台灣已面臨少子化，國人小孩子生得少，兒童醫材因需求量相對少等因素而部分缺乏。而目前現行醫藥材申請使用上分為三種，一是少用但有許可證；其次是無許可證但國內需要，須申請從國外專案進口；第三是有許可證國內也曾有，但生產不足或廠商不再進口。

石崇良說，現行來說，兒童醫藥材若有缺乏，目前是由各醫院調度，醫師透過關係或想辦法取得；上述規畫的物流與調度平台為首次建立，就是希望解決醫院或醫師間為了兒童器材與用藥缺乏而到處奔走情形。

石崇良表示，目前初步構想為由各學會或醫院列出所需及缺乏名單品項，透過諮議會委員討論後，統一採購並配送，後續並隨時修正。目前已成立工作小組，本月會再度開專家諮議會討論，討論出清單與預估量。

醫事司簡任技正劉越萍表示，上述專家諮議會與兒醫物流中心想法，經部內跨部會以及醫學會與專家討論後初擬，於今年五月底通過計畫，決議以醫療發展基金來支應，目前採實支實付方式進行；具體時程上會在今年下半年開始運作，以成立諮議會為先，再成立物流中心。

衛福部醫事司長石崇良針對兒童醫材短缺一事表示已組工作小組。 聯合報系資料照片／記...
衛福部醫事司長石崇良針對兒童醫材短缺一事表示已組工作小組。 聯合報系資料照片／記者鄧桂芬攝影
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