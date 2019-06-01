嗚嗚…蒸汽火車國王進站了 風光像走星光大道

2019-06-01 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



鐵路局彰化站今天上午慶祝132歲生日，除請出DT668蒸汽機車，風靡上千鵠候多時的鐵道迷外，還有清一色由女性組成聖母電音團，以及烏克麗麗及歌舞等表演，一分熱鬧。

彰化站長邵宏松說，DT668被譽為「蒸汽火車國王」，是台灣鐵道史上噸位最大的蒸汽火車，這部國寶級的火車頭，在修復後再現風華，目前長駐彰化扇形車庫。希望藉由DT668到場，吸引更多民眾參與，一起關心鐵路的發展，進而提升更好的服務品質。

「嗚…」，當DT668從彰化扇形車庫，由柴電車推著沿著軌道，煙囪冒起黑煙，並散發著蒸汽，緩緩駛進彰化站第二月台，這時在第2、3月台等 候的上千鐵道迷，引起一陣陣騷動，鐵道迷、候車及過站旅客紛紛拿起相機、手機拍得不停，就如同走星光大道，十分風光。

很多民眾扶老攜幼來看蒸氣老火車，還安排喜樂保育院院生登上火車，讓他們樂不可支，鐵路局彰化機務段還有專人講解DT668的結構與性能。

在場為鐵道迷導覽的半線鐵道文史工作室公關主任楊肇庭說，70多歲的DT668是以牽引貨物列車為主，旅客列車為輔，1984年才停用除籍，為最晚退休除役的蒸汽火車，後來移回保存於彰化扇形車庫，於2011年復駛。