桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



垃圾問題浮現？桃園市新街溪出海口昨有網友經過發現，整片海域望去「滿滿都是廢棄布料」，不僅掩埋海灘，散落位置更延伸至海中，驚呼「以為這種河流只會出現在未開發國家」，立即透過環保局線上陳情立案。照片貼上臉書後也引發民眾熱議轉發，桃園市環保局接獲通報後，今早6時已派員前往現場稽查，並號召志工盡速清除垃圾。

網友Liu En-Yu表示，昨日上午在新街溪出海口左岸，遠遠就看見大片垃圾，走進後發現都是廢棄布料，不僅丟在河口，自己還能踩在垃圾布料上行走，「還以為自己去哪個國家似的，這就是台灣部分的河流和河口」。

網友紛紛表示，「以為這裡是哪一國的貧民窟」、「感覺是二手衣處理商丟棄的」，也有民眾調侃「打卡新景點，不用買機票就有出國的fu」。

桃園市環保局海岸管理處處長林立昌指出，昨日接獲通報後，上午6點已派員前往，初步評估廢棄布料、舊衣及衣角等雜物，遍布面積約有2500立方米，且加上現在為漲潮，難以確定海內是否還有其他廢棄布料，目前已動員志工於現場清除垃圾。

林立昌指出，廢棄布料大多堆積於距離河岸堤防100公尺之外，初步排除有人偷倒廢棄，因卡車若載廢棄物，要偷倒不可能跑這麼遠，懷疑可能是5月17日豪大雨影響，由於當時瞬間雨量大，沖刷力道強，將上游長年掩埋垃圾沖刷下來，才會有大量廢棄物被沖到出海口。