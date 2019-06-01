兒童醫材短缺 衛福部擬建立兒童醫藥物流中心

2019-06-01 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



受少子化影響，兒科收入銳減，除了急重症人力缺乏，醫院與器材廠商似乎也不願投入過多資源，造成兒科所需藥品與醫材匱乏。兒科醫師表示，國內兒童藥品及醫材常見短缺、取得不易及未加入健保等情形，致醫療效能降低。

對此，衛福部擬成立「困難取得之兒童臨床必要藥品及醫療器材專家諮議委員會」，並規畫「困難取得之兒童臨床必要藥品及醫療器材物流中心」，訂定兒童必要醫材涵蓋範圍，減少耗時的專案申請及行政資源浪費。

為提升病童醫療品質，國衛院兒童醫學與健康研究中心跟台大兒童醫院今舉辦「改善兒童藥品及醫材短缺共識」研討會。國衛院兒醫研究中心執行祕書長陳美惠表示，台灣兒童醫品醫材市場規模小、廠商進口意願低、專案申請繁瑣耗時、健保價格低、尺寸差異大、規範難更新等。

陳美惠說，中心於去年5月針對38家兒童醫院、醫學中心及學會等單位填寫問卷；21單位回覆遇到的困難，顯示52項藥品中無許可證30項，占了近六成，其次是有許可證但市場短缺或醫院未儲備；而53項醫材中，31項雖有許可證有健保，但因尺寸不齊而導致廠商或醫院未進貨，使得嬰幼兒無藥醫材可用。