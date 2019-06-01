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美食拼盤／Buffet升級 點餐送戰斧牛排

2019-06-01 13:22聯合晚報 文／韓化宇

士林廚房的玩樂披薩區。 圖／士林廚房提供
士林廚房的玩樂披薩區。 圖／士林廚房提供
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2018年8月開幕的台北士林萬麗酒店，地點位於士林官邸旁，館內1樓的全日餐廳「士林廚房」以自助餐型態，提供台北地區喜愛Buffet自助餐饕客們全新五星飯店用餐選擇。

士林廚房全面升級，大幅度調整並祭出更加豐富多元的菜色內容，午、晚間自助美饌每位1180元+10%起，除調整並新增超過兩成的菜色品項，選用春末夏初限定食材入菜外，同時將專屬萬麗「趣意．地道．獨特」的品牌文化進一步融入餐飲，推出業界首創「玩樂披薩區」以及「燒烤料理區」，供饕客更多自主化料理選擇。

6月底前，於周末假日午、晚餐時段蒞臨士林廚房點用自助餐餐型，加碼提供每位享用「戰斧海陸雙饗」主餐一份；四人同行，可再由「戰斧海陸雙饗」主餐四份加碼升級共享「50盎司超大戰斧牛排」主餐一份（也可選擇原「戰斧海陸雙饗」主餐四份）。以價格不變策略打入自助餐市場，供喜愛自助餐廳的饕客大快朵頤。

士林廚房由台北萬麗酒店的西餐主廚王振儒領軍，全面選用春末夏初限定食材，包括芒果、綠竹筍、桂竹筍、過貓等，另大幅度升級調整自助餐檯菜色，提供現流海鮮餐檯、日式料理區、現煮麵點區、異國美饌區、中西式冷熱鍋料理區等24大主題料理區、超過120種料理美饌。

王振儒將源自澳洲的知名品牌Beech Ovens披薩烤爐加以發揮，推出業界首創「玩樂披薩區」，以主廚特製手工麵皮，搭配上四種醬汁、18種配料選擇，讓民眾為自己量身打造獨一無二口味的專屬手工pizza。

「燒烤料理台」由師傅們即時現場燒烤料理各式肉品與海鮮食材，提供饕客享用自助餐的同時，更加享受不一樣用餐趣味及體驗。

哪裡吃

■台北萬麗酒店士林廚房

地址：台北市中山北路五段470巷8號

電話：02-8861-2389轉11611

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