中斷3年 花蓮、濟南定期包機下月復航

2019-06-01 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



中斷3年，花蓮到山東濟南將於7月6日起復航，到10月26日，每周六有包機往返兩地，來回機票定價1萬4000元，可單買機票也可參加套裝旅遊行程，首航班機174個座位已經賣出9成。

山東濟南到花蓮的航線，曾於2013年2月到2016年3月飛航3年多，但後來因為兩岸政治環境改變、遊客數減少而停班。花蓮縣長徐榛蔚指示縣府觀光處長唐玉書積極爭取，經4個多月來回協商，確定將於下月復航，縣府昨宣布好消息，也盼山東、花蓮復航後，成為東部出入門戶，宜花東3縣民眾可經此條航線出國到山東旅遊參訪。

唐玉書說，7月6日起，每周六將包機直航，航班時間為濟南上午7時35分起飛、上午10時20分到花蓮，回程為上午11時50分花蓮起飛，下午2時40分飛抵濟南，飛行時間約2小時50分。

她表示，山東和花蓮都是觀光資源多元的地區，山東有趵突泉等四大名泉及千佛山等名山丰姿的獨特風光，花蓮也有世界七大景景的清水斷崖、太平洋等多元景觀及原民文化。