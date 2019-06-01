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吳德榮：周末白天悶熱 不定時激發局部大雨

2019-06-01 07:23聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中南部今晨發生局部大雨，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天到下周二有滯留鋒，大氣不穩定，有發生劇烈天氣的機率，白天不降雨的時候天氣又悶熱。

中央氣象局今天5時20分發布特報，指對流雲系發展旺盛，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，易有短時強降雨。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天起至下周二（1至4日）梅雨季的滯留鋒在北部海面徘徊，鋒面帶上有連續的中尺度對流系統發展的條件，幸好與台灣有段距離，無直接影響，所以不致發生連續性的大量降水。

但是他提醒，台灣在鋒面前暖氣團內，大氣不穩定；西南風遇地形的舉升作用，不定時的在迎風面，激發對流發展，帶來局部陣雨或雷雨，午後熱力的舉升作用，更會加強對流降雨的強度，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨發生的機率；應注意天氣的變化及氣象局發布的特報。北部氣溫約 23至32度、中部23至32度、南部24至34度、東部23至32度。

吳德榮說，下周三至五滯留鋒北移，台灣天氣熱、紫外線強；不穩定度稍降，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

氣象局說，今天鋒面位於台灣北部海面，提供了大氣暖濕而不穩定的環境，各地降雨機率偏高，今晨中南部即在上述環境之下，加上陸風及西南風相互輻合作用，對流發展旺盛，導致有局部大雨發生。

此外，午後在熱力作用影響，各地也易發生較明顯的雨勢，氣象局指出，尤其在山區甚至要提防豪雨等級的降雨，提醒大家務必留意。至於氣溫，因降雨關係各地高溫較昨天略降，但高溫普遍仍在30度左右，下雨之前稍微悶熱，下雨之後則較舒適

另外提醒，今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，交通往返請多留意。

中央氣象局今天5時20分發布特報，指對流雲系發展旺盛，台中、彰化、南投、雲林、嘉...
中央氣象局今天5時20分發布特報，指對流雲系發展旺盛，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，易有短時強降雨。圖／取自中央氣象局官網
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氣象局吳德榮
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